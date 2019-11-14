İzlanda-Türkiye maçındaki 'fırça' skandalının ardından...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme maçı için Keflavik'e gelmesiyle birlikte İzlandalı yetkililer pasaport işkencesi yapmış ve kafilemiz uzun süre havalimanında bekletilmişti.
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Konya'dan özel uçakla Keflavik'e giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.
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İzlanda'da milli oyuncuların özel eşyaları detaylı şekilde arandı ve futbolcularımız uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu.
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Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşmişti.
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İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.
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Emre Belözoğlu bu sırada basın mensuplarına, "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsun bunlar. Ne yazık ki uzun süre tutulduk. İçeride gereksiz fazla bir arama yapıldı. Gerildik." açıklamasını yapmıştı.
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Bu görüntüler büyük tepki çekerken; İzlanda kafilesi geçen gün Türkiye'ye geldi...
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İzlanda, 9 Kasım Cumartesi günü Antalya’ya gelerek Belek'te kampa girdi.
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İzlanda kafilesi, dün ise Antalya’dan ayrılarak İstanbul’a geldi.
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4 gün önce geldiği Antalya’da bir sorun ile karşılaşmayan kafilenin İstanbul Havalimanı’na gelişinde sıkıntı olmadı.
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Yoğun güvenlik önlemleri altında ve spor şube polislerinin kontrolünde normal yolcu çıkışından geçerek otobüse bindi.