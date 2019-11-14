İzlanda maçında Sigthorsson detayı! Bir ilk...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giymiş olan Sigthorsson, Türkiye maçında bir ilki yaşadı.
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UEFA 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, sahasında İzlanda'yı konuk etti.
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Türk Telekom Stadyumu'da saat 20.00de başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Taylor'un yardımcılıklarını ise Gary Beswick ve Adam Nunn üstlendi.
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda karşısında deplasmanda oynanan Fransa maçının ilk 11inde 2 değişikliğe gitti.
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Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'an oluşturdu.
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Orta alanda Okay Yokuşlu, Ozan Tufan ve Mahmut Tekdemir'i sahaya süren Güneşin hücum hattındaki tercihleri ise Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz oldu.
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Tecrübeli teknik adam sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen İrfan Can Kahveci'nin yerine Cengiz Ünder'i, hastalığı sebebiyle kadroya dahil edilmeyen Kenan Karaman'ın yerine ise Hakan Çalhanoğlu'nu görevlendirdi.
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Öte yanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.
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Erdoğan, müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'le birlikte izledi.
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
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Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye çıkarken, tribünlerde pankartlar açıldı.
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İstiklal Marşı coşkuyla okunurken, tribünlerde de "İnanıyoruz biz size, 82 milyon sizinle", "Baş koymuşum Türkiyenin yoluna", "Zaferler senin ruhunda var" pankartları açıldı.
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Öte yandan İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumuna sorunsuz geldi. İzlanda kafilesi, ilk maç öncesinde yaşanan olayların ardından oynanan ikinci maç öncesinde hiçbir sorun yaşamadan stadyuma giriş yaptı.
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Galatasaray'ın 2016-2017 sezonunda kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı formayı giyemeden kulüple yolları ayrılan İzlandalı futbolcu Kolbeinn Sigthorsson, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçına çıktı.
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Sigthorsson, İzlanda'nın, Türkiye ile oynadığı kritik mücadelede ilk 11'de yer aldı.
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A Milli Futbol Takımında Cengiz Ünder, 5 maç sonra ilk 11de sahaya çıktı.
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Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Cengiz Ünder, Türkiyenin H Grubunda oynadığı 5 maçta görev alamamıştı.
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Son olarak Türkiyenin Konyada Fransayı 2-0 mağlup ettiği mücadele forma giyen ve bir de gol atma başarısı gösteren Cengiz Ünder; daha sonra sırasıyla İzlanda, Andorra, Moldova, Arnavutluk (2) ve deplasmanda oynanan Fransa maçında görev alamamıştı.