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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
13 Kasım 2019 - 10:33,

İtalyanlar açıkladı... Merih Demiral'dan flaş karar!

Juventus'un Sassuolo'dan kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Juventus'un Türk stoperi Merih Demiral, kulübünde fazla forma şansı bulamamasına rağmen transfer gündeminin gözde isimleri arasına girmeyi başardı.

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Özellikle A Milli Futbol Takımımız'da gösterdiği performans ile parmak ısırtan genç futbolcu birçok Avrupa devini peşine taktı.

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Milli Takımın EURO 2020'de 8 maçta yalnızca 3 gol yemesinde Çağlar Söyüncü ile birlikte aslan payına sahip olan Merih Demiral, ocak ayı transfer döneminde paylaşılamıyor.

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Bu sezon Juventus forması ile 12 maçta yalnızca 1 maçta forma giyebilen Merih Demiral, İtalya'da gündem oldu.

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Genç yıldız adayına daha fazla şans verilmesini isteyen Juventuslu taraftarlar sosyal medya üzerinden konu ile ilgili oldukça fazla yorum yaptılar.

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Merih Demiral 21 Eylül 2019'da Verona ile olan karşılaşmada 90 dakika forma şansı bulmuş, Juventus maçı 2-1 kazanmıştı.

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İtalya basınındaki haberlere göre, aynı bölgedeki De Ligt'in cezalı olduğu dönemde bile forma şansı bulamayan Merih Demiral oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

83 DEV PEŞİNDE

3 DEV PEŞİNDE

Merih Demiral'ın transferdeki durumunu yakından takip eden kulüpler Milan, Arsenal ve Atletico Madrid olarak göze çarpıyor.

9EN YAKIN A.MADRİD

EN YAKIN A.MADRİD!

İspanyol devi Atletico Madrid, Merih Demiral'ın transferinde rakiplerine göre bir adım önde bulunuyor. Atletico Madrid, Merih Demiral'ı yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfetmiş ancak genç yıldız adayı Juventus'u tercih etmişti.

10DIEGO COSTA İLE YAKA PAÇA

DIEGO COSTA İLE YAKA PAÇA!

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid ile Juventus'un karşı karşıya geldiği maça Diego Costa - Merih Demiral gerginliği damga vurmuştu.

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Maçın 83. dakikada yaşanan bir pozisyonun ardından sinirler gerildi.

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