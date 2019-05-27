İtalyanlar açıkladı! Başakşehir görüşme masasına...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Abdullah Avcı'nın takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşirken, Başakşehir yeni hoca arayışlarına hız verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/12
İşte detaylar...
2/12
Beşiktaş'ın eski teknik adamı Slaven Bilic ile görüşen İstanbul temsilcisi hakkında flaş bir iddia da İtalyan basınından ortaya atıldı. İşte detaylar...
3/12
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Abdullah Avcı transferi için izin isteyecek.
4/12
Salı günü gerçekleşecek olan görüşmeler sonrasında, Başakşehir'den izin çıkarsa Abdullah Avcı'nın Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlaması bekleniyor.
5/12
Takımı kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Başakşehir cephesi ile ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı.
6/12
Başakşehir'in bir dönem Inter'i çalıştıran Anrea Stramaccioni'yi takımın başına getireceği iddia edildi.
7/12
İtalya baskınında yer alan habere göre, İstanbul ekibi, İtalyan teknik direktör Andrea Stramaccioni'yi yarın İstanbul'a getirecek.
8/12
Son olarak Sparta Prag'ı çalıştıran ve yaklaşık 1.5 sezondur boşta olan 43 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir'le masaya oturacağı kaydedildi.
9/12
Daha önce Inter, Udinese ve Panathinaikos'u da çalıştıran Stramaccioni ile İran'ın İstiklal ekibinin de devrede olduğu ancak Başakşehir'in devreye girmesi sonrası ibrenin İstanbul ekibine kaydığı ifade edildi.
10/12
BAŞAKŞEHİR'İN AÇIKLAMASINDA AVCI DETAYI...
Öte yandan Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada Abdullah Avcı için "yurtiçinden" herhangi bir teklif gelmediği vurgulandı.
11/12
Bu cümle, Avcı'ya yurt dışından tekliflerin olduğunu akıllara getirdi. Salı günü Beşiktaş ile Başakşehir arasında yapılacak görüşmenin ardından Avcı'nın durumunun netleşmesi bekleniyor.
12/12
İsmi Medipol Başakşehir ile anılan Slaven Bilic, Beşiktaş'ın ardından Premier Lig'de West Ham'ı çalıştırmıştı...