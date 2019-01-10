İtalyan devine kafa tuttu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Inter Kulübü, İtalyan milli futbolcu Mauro Icardi'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya...
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İşte detaylar...
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen yıldız forvet Mauro Icardi'nin menajerliğini karısı Nara Wanda yapıyor.
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Futbol camiası arasında, aşk ilişkileriyle gündem olan Wanda, Icardi'nin geleceğine yön veriyor.
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Inter ile şu anda yeni sözleşme yapma konusunda çok uzak olduklarını söyleyen Wanda, Icardi'nin daha büyük kulüpleri hak ettiğini söyledi.
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Menajer Real Madrid, Barcelona, PSG ve Chelsea gibi devlerin Icardi'yi istediğini açıkladı.
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ESKİ TAKIM ARKADAŞININ EŞİYLE EVLENDİ
Nara ve Icardi'nin ilişkisi epey tartışma konusu olmuştu. Çünkü Wanda, Icardi'nin takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. İkili Lopez aracılığıyla tanışıyordu. Icardi bu aşk hikayesini bu sözlerle özetliyor:
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"Sezon öncesi kampı için ABD'ye gitmeden bir gün önce, Wanda'dan bir mesaj aldım. Şaşırmıştım çünkü genellikle onunla değil, Maxi ile konuşurdum. Bana kendisi için o dönem Amerika'da yeni çıkan iPad'lerden alıp alamayacağımı sordu. O an şöyle düşündüm: Wanda benden gerçekten tablet mi istiyordu, yoksa bana yakınlaşmak için bahane mi buluyordu?
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Milano'ya döndüğümde ilk yaptığım şeylerden birisi Wanda ile yeniden temasa geçmek oldu. Yeni iPad'i ona vermek de onu görmek için benim adıma güzel bir bahaneydi. Birçok kez yazıştık ve o günlerde biraz daha yakınlaştık. Bir gün bana, 'Mauro, biz (Maxi Lopez ile birlikte) Gonzalo Bergessio ve eşiyle birlikte Aeolian Adaları'na gideceğiz. Sende bizle gelsene?' yazdı. (Foto: Instagram)
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Ben de kabul ettim. Yatın üst katında uzanmış müzik dinlerken, Wanda bir anda çıkageldi ve hiç çekinmeden yanıma oturdu. İşte o an, Maxi Lopez ile arasındaki ilişki sona ermişti."
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Wanda Nara'nın, Maxi Lopez'den üç çocuğu bulunuyor.