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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02 Aralık 2019 - 11:08,

İtalya'dan EURO 2020 için Türkiye itirafı!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Türkiye ile birlikte oldukları EURO 2020 grubunu değerlendirdi.

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İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, EURO 2020 grubunu değerlendirdi.

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Gabriele Gravina, İtalya basınına konuştu ve İtalya, Türkiye, İsviçre, Galler'den oluşan EURO 2020 grubu hakkında açıklamalarda bulundu.

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İşte Gabriele Gravina'nın EURO 2020 ve Türkiye açıklamaları...

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Bence biz, EURO 2020'nin favorilerinden birisiyiz. Bana göre bu turnuvanın favorileri İtalya, İngiltere ve Belçika.

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Çok güzel bir kura çektik. Yine de çok abartmamak lazım. Tüm maçlar çekişmeli geçecektir, zor bir yarış olacak. 3 maçı da evimizde oynamamız bizim için büyük avantaj.

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Fransa ve Portekiz'in bulunduğu gruba düşme şansımız vardı. Onu düşününce bu grup çok iyi.

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Ancak Türkiye, İsviçre ve Galler'in de tehlikeli takımlar olduğunu söylemem gerekiyor. Bu maçların kolay geçeceğini söyleyemezsiniz. Zaten hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor.

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Taraftar desteği ile birlikte grupta oynayacağımız tüm maçları kazanıp lider olarak çıkmak istiyoruz.

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İlk maçımız 12 Haziran'da Türkiye ile olacak. Mancini'nin vereceği kararlar ile Türkiye maçına en iyi şekilde hazırlanmış olacağız.

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Roberto Mancini mükemmel bir iş çıkartıyor. Genç bir kadro kurdu ve bu kadroyu çok iyi kullanıyor. 2022'ye kadar sözleşmemiz bulunuyor.

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İngiltere ile Wembley'de final oynamak istiyorum. Bence EURO 2020 şampiyonu olabiliriz. Güçlü bir adayız.

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