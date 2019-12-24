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Futbol
24 Aralık 2019 - 11:07,

Serie A'da beIN SPORTS krizi! Görüntüler çalınınca...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan Lazio - Juventus maçı futbol dünyasını karıştırdı.

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Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile Lazio arasında oynanan Süper Kupa finali futbol dünyasında yeni bir krizin patlak vermesine sebep oldu.

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Serie A'nın yayın haklarını elinde bulunan Katarlı beIN SPORTS, iki İtalyan takımının müsabakasının Riyad'da oynanmasına ve 'korsan' televizyon kanalından yayınlanmasına sinirlendi.

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Daily Mail'de yer alan haberde; Katar'la siyasi bir kriz içerisinde olan Suudi Arabistan'ın beIN SPORTS'un içeriğini çaldığı belirtildi.

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Bu gelişme karşısında çileden çıkan beIN SPORTS'un da 550 milyon dolar yatırım yaptığı Serie A yayın haklarından vazgeçmeyi düşündüğü öne sürüldü.

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İngiliz basını, beIN SPORTS'un Serie A'nın yayın haklarından vazgeçmesi durumunda Juventus başta olmak üzere tüm İtalyan kulüplerinin ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşayacağını iddia etti.

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BeIN SPORTS'un Serie A yayın anlaşmasını iptal etmesi halinde en ağır darbeyi Juventus'un alacağı ve İtalyan devinin reklam gelirlerinde de ciddi bir düşüş yaşanabileceği kaydedildi.

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Dail Mail'in haberinde özellikle Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir parantez açılarak, Portekizli futbolcunun yüksek maaşının tehlikede olduğunun altı çizildi.

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İtalyan basını, olası bir iptal kararının yayın haklarından milyon dolarlar kazanan İtalyan takımları için tam bir felaket olacağı görüşünde birleşti.

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Katar ve Suudi Arabistan arasında hali hazırda devam eden bir siyasi kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan yaklaşık 2 yıldır Katar'a siyasi ve lojistik ambargo uyguluyor.

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Juventus, Arabistan'da oynanan Lazio maçı için oyuncuların isimlerinin Arapça yazılı olduğu yeni formalar tasarlamış ve bu formalar, internet üzerinden satışa çıkmıştı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Giorgio Ricci, bu hamleyle tüm dünyadaki taraftarlarını kucaklamak istediklerini söylemişti. Formaların tasarımında Arap kaligraf Shaker Kashgari'nın imzası bulunuyordu.

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Lazio kupayı müzesine götürürken ödül töreninde şaşırtan görüntüler ortaya çıkmıştı. Başroldeki isim Ronaldo olmuştu.

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Portekizli yıldız, mücadele boyunca birçok gol pozisyonundan faydalanamazken; kendine çok kızdığı anlar fotoğraflanmış ancak herkesin konuştuğu olay ise madalya töreninde yaşanmıştı.

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İkinciliğe tahammül edemeyen Cristiano Ronaldo'nun öfkeli hareketleri kameraya yansırken Portekizli, gümüş madalya boynuna takılır takılmaz çıkartmıştı.

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