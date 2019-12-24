Serie A'da beIN SPORTS krizi! Görüntüler çalınınca...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanan Lazio - Juventus maçı futbol dünyasını karıştırdı.
Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile Lazio arasında oynanan Süper Kupa finali futbol dünyasında yeni bir krizin patlak vermesine sebep oldu.
İngiliz basını, beIN SPORTS'un Serie A'nın yayın haklarından vazgeçmesi durumunda Juventus başta olmak üzere tüm İtalyan kulüplerinin ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşayacağını iddia etti.
Dail Mail'in haberinde özellikle Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir parantez açılarak, Portekizli futbolcunun yüksek maaşının tehlikede olduğunun altı çizildi.
Katar ve Suudi Arabistan arasında hali hazırda devam eden bir siyasi kriz yaşanıyor. Suudi Arabistan yaklaşık 2 yıldır Katar'a siyasi ve lojistik ambargo uyguluyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan kulüp yetkilisi Giorgio Ricci, bu hamleyle tüm dünyadaki taraftarlarını kucaklamak istediklerini söylemişti. Formaların tasarımında Arap kaligraf Shaker Kashgari'nın imzası bulunuyordu.
Portekizli yıldız, mücadele boyunca birçok gol pozisyonundan faydalanamazken; kendine çok kızdığı anlar fotoğraflanmış ancak herkesin konuştuğu olay ise madalya töreninde yaşanmıştı.
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