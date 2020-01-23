İtalya'da herkes onu konuşuyor! Valentina Vignali...

İtalyan ekibi Azzurra Basket VCO forması giyen güzel basketbolcu Valentina Vignali, parkenin dışında da adından söz ettiriyor.Instagram'daki cesur pozlarıyla fenomen haline gelen İtalyan güzel, ülkesinde 'basketbolun ateşli kızı' olarak anılıyor.Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Vignaldi, çeşitli iç çamaşırı firmaları için de modellik yapıyor.30 Mayıs 1991 yılında Rimini'de dünyaya gelen Vignaldi, 8 yaşına kadar dansla ilgilendi.Daha sonra basketbol kariyerine ilk adımı atan güzel oyuncu, 2009 yılında ise İtalyan televizyonları tarafından keşfedildi.2011 yılında Miss İtalya Güzellik Yarışması'nda finale kaldı ancak tacı takamadı.Bu yarışmanın ardından çeşitli basketbol programlarının sunuculuğunu üstlendi.2013 yılında Playboy'a soyuncu ve Trace Sports tarafından İtalya'nın en seksi ikinci kadın basketbolcusu seçildi.Popüleritesi ve kariyeri aynı eksende yükselen Vignaldi, meslektaşı Stefano Laudoni ile 2013-2017 yılları arasında fırtınalı bir ilişki yaşadı.Yetenekli basketbolcu, erkek arkadaşının kendisini Francesca Brambilla ile aldatmasının ardından evlilik kararından vazgeçti.2018 yılında Vignali'nin doğum günü vasıtasıyla tekrar barışsalar da bu birliktelik de çok uzun ömürlü olmadı ve birkaç ay sonra yeniden ayrıldılar.Bu ilişkinin ardından yine kendisi gibi bir basketbolcu olan Alessandro Paesano ile aşk yaşayan Vignali, yine aradığı mutluluğu bulamadı.Bugünlerde ise fotoğraf sanatçısı sevgilisi Lorenze Orlandi ile birlikte.