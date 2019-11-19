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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
19 Kasım 2019 - 19:36,

Aynı kaderi paylaştılar! İstenmeyince yollarını ayırdı ve...

Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na götüren isimlerin birçoğunun kaderi ortak!

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Avrupa Şampiyonası eleme eleme grubunda tarih yazan oyuncuların büyük bölümü kariyerlerinde aynı kaderi paylaştı.

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Kariyerlerinin bir döneminde takımlarından istenmeyen adam olan ve küllerinden doğan yıldızların üst düzey performansları EURO 2020 biletini getirdi.

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İşte Milli Takım'da kimi isimlerin dikkat çeken kariyerleri:

4Ozan Tufan

Ozan Tufan

Zirveyi de dibi de gördü, sonrasında küllerinden doğdu. Neredeyse bir yıl top oynamayan Ozan istenmeyen adam olarak önce kadro dışı bırakıldı, ardından Alanya'ya kiralandı. 19 maçlık Alanya kariyeri sonrasında tekrar zirve yaptı. Milli Takım ve F.Bahçe'nin değişilmezi oldu.

5Mert Günok

Mert Günok

2014-15'te kadroda düşünülmediğini öğrenince F.Bahçe ile yollarını ayırdı. Önce Bursa'ya sonrasında Başakşehir'e gitti. Tarihinin en başarılı defans karnesine sahip Milli Takım'ın kalesini korudu ve zirve yaptı. Geçtiğimiz sezon Avrupa'da gol yemediği maç sayısında en iyi 2. isim oldu.

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Cenk Tosun

Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer olan Cenk ilk sezonunda 29 maçta 4 gol atınca takımında istenmeyen adam ilan edildi. Bir anda 4. forvet durumuna gelen Cenk, mücadelesinin karşılığını Milli Takım'da aldı. Elemelerde ise 5 gol atıp, 2 gol pası verdi.

7Ömer Bayram

Ömer Bayram

Geçtiğimiz sezon G.Saray'da formayı almak bir tarafa zaman zaman kulübede bile yer bulamadı. Sezon başında Terim kendine 'başka takım bulabilirsin' dedi. Ardından sakatlıklar ve düşen performanslar sonrası ilk 11'e girdi. Hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da oyunu ile dikkat çekti.

8Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Milli Takım'ın ihtiyar delikanlısı Emre de istenmeyen adamlardandı. Belözoğlu bu sezon başı geri döndüğü Fenerbahçe'den bir telefonla gönderilmiş, Başakşehir kariyerinde gaza basınca tekrar Milli formaya ve Fenerbahçe'ye kavuşmuştu.

9Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

Attığı 24 golle milli takım tarihinin en çok gol atan ikinci futbolcusu olan 34 yaşındaki Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'taki ilk döneminde başarılı olamamıştı. Trabzonspor forması altındaki müthiş peformansıyla kariyeri yükselişe geçen Burak adını milli takımın değişmez isimleri arasına yazdırdı.

10Emre Taşdemir

Emre Taşdemir

Şenol Güneş'in aday kadroya dahil ettiği isimlerden olan Emre de Galatasaray'a transferi öncesi Bursaspor'da kadro dışı bırakılmış, ardından sözleşmesi feshedilmişti. İstenmeyen adam durumuna gelen oyuncu Galatasaray ile anlaşırken, Milli Takım'a kadar yükselmeyi başardı.

11Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

Taraftarların istenmeyen adam ilan ettiği, tribünde ve sosyal medyada yerden yere vurulan Hasan Ali, eleştirilere oyunu ile cevap verdi. Sarı-lacivertli formayı 231 kez giyen Hasan Ali, taraftar tepkilerini dindirip formu ile alkış aldı. Mbappe'yi durdurması tüm Avrupa'da manşetlerde yer aldı.

12Merih Demiral

Merih Demiral

Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmeyip gönderdiği bir başka isim olan Merih önce Portekiz 3. Ligi'ne gitti. Ardından Alanyaspor'a gelen oyuncu, bir anda İtalya'nın yolunu tuttu. Hayallerinin peşinden giden başarılı isim Sassuolo sonrası Juventus'a 18 milyon Euro'ya imza attı. Sadece üç sezonda zirveye çıktı.

13Abdülkadir Parmak

Abdülkadir Parmak

İki sezon önce ikinci ligde kendisine ancak yer bulabilen oyuncu şimdi ise EURO 2020 için gün sayıyor. Trabzonsporlu futbolcu Ümraniyespor, 1461 Trabzon, Altınordu, Adana Demirspor gibi alt lig ekiplerinde forma giydikten sonra kendisini gösterebildi.

14Emre Kılınç

Emre Kılınç

Bu sezon ligde 9 maçta 3 gol atan, 5 gol pası veren Emre, Milli forma altında da tercih edilen isimlerden biri oldu. 25 yaşındaki futbolcu üç sezon önce Boluspor'dan Sivasspor'a gelirken, öncesinde Galatasaray ile masaya oturulmuş kulüpler parada anlaşamayınca istenmemişti.

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