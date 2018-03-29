İşte yolcular! 6 futbolcunun bileti kesildi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe yönetimi flaş bir karara imza attı. Sarı lacivertli takımda sezon sonunda 6 yıldız futbolcuyla yollar ayrılacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Büyük kıyım yakın... Sezon sonunda tepeden tırnağa değişime gidecek olan Fenerbahçe, kadroda bulunan birçok isimle yollarını ayıracak. Yeni sezon için planını hazırlayan mevcut yönetim gönderilecekler listesini oluşturdu... İşte o isimler...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
KAMENİ - Volkan Demirel'in yerine transfer edildi ancak çıktığı karşılaşmalarda beklenen performansı sergileyemedi. Kameni ile de sezon sonu yollar ayrılacak ve yerine genç, umut vaat eden bir isim transfer edilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
ELJİF ELMAS - Büyük umutlarla transfer edilen genç isim son olarak Beşiktaş genç takımıyla yapılan maçta rakibine sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Gelişmesi ve olgunlaşması için kiralık gönderilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
LUİS NETO - Savunmaya takviye olarak sezon başında Zenit takımından kiralık olarak kadroya katılan Luis Neto da beklenenin altında kaldı. Sezon sonu o da Hollandalı gibi eski takımına geri gönderilecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
JANSSEN - Kiralık olarak Tottenham takımında kadroya dahil edilen Hollandalı futbolcu sezon sonu eski takımına geri dönecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
OZAN TUFAN - Büyük umutlarla Bursaspor'dan transfer edilen ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan listenin ilk sırasında yer alıyor. Teklifleri değerlendirmeye alan sarı lacivertli yönetim, transfer döneminde takasta da kullanabilmenin planlarını yapıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
VALBUENA - Aykut Kocaman ile yıldızı bir türlü barışmayan Fransız yıldız Mathieu Valbuena'nın da iyi bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor. (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
8 / 8
Lionel Messi'nin La Liga tarihine damga vuran en iyi 10 golü burada! İzlemek için videoya tıklayınız...