İşte yeni takımı! Ozan Tufan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan ancak beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, çubuklu formaya veda ediyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli oyuncunun yeni takımı da belli oldu... İşte tüm detaylar...
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West Bromwich, Ozan Tufan’ı bitiriyor. İngiliz basınında West Brom’un oldukça ciddi olduğu konuşuluyor.
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ancak Ozan’ın 23 yaşında olmasına rağmen Uluslararası anlamda tecrübeli olduğu, W.Brom’a yükselme katabileceği görüşü hakim.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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PSG kupada Monaco'yu farklı geçti! Fransa Süper Kupa maçında karşılaşan iki takımın mücadelesinde, kupaya uzanan taraf 4-0'lık skorla Paris ekibi oldu. Maçın birbirinden güzel gollerini izlemek için videoya tıklayınız...