« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Spor Haberleri
>
İşte yeni sol bek! Breziyalı'dan F.Bahçe hamlesi...
Spor Arena
İşte yeni sol bek! Breziyalı'dan F.Bahçe hamlesi...
Uzun süredir sol bek arayışını sürdüren
Fenerbahçe
, aradığı ismi buldu.
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
1 / 5
24 yaşındaki genç yıldız da transferin doğruluk payını güçlendirecek bir hamlede bulundu. İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
2 / 5
Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Jean Mota defteri tekrar açıldı. Gizli bir şekilde yürütülen transfer operasyonunda sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncunun maçını da izledi.
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
3 / 5
Mücadelede Santos'un 24 yaşındaki sol beki Jean Mota'yı takip eden Fenerbahçeli scout'lar, ayrıca eski oyuncuları Cristian Baroni'den de Brezilyalı futbolcu ile ilgili bilgi aldılar.
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
4 / 5
Sonrasında yönetime oyuncuyla ilgili olumlu raporlar gönderildi ve başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmeler başladı.
Fotoğraflar: Arşiv
28.12.2017 - 13:15
SON GÜNCELLEME
28.12.2017 - 13:17
5 / 5
Brezilyalı genç futbolcu da resmi İnstagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Transferin yakın süreçte tamamlanması ve açıklanması bekleniyor.
Fenerbahçe
solbek
transfer
transfer Haberleri
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER