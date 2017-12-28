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İşte yeni sol bek! Breziyalı'dan F.Bahçe hamlesi...

Uzun süredir sol bek arayışını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.

Fotoğraflar: Arşiv
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24 yaşındaki genç yıldız da transferin doğruluk payını güçlendirecek bir hamlede bulundu. İşte detaylar...

Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de bir süre önce gündeme gelen Jean Mota defteri tekrar açıldı. Gizli bir şekilde yürütülen transfer operasyonunda sarı-lacivertli kulübün yıldız oyuncunun maçını da izledi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Mücadelede Santos'un 24 yaşındaki sol beki Jean Mota'yı takip eden Fenerbahçeli scout'lar, ayrıca eski oyuncuları Cristian Baroni'den de Brezilyalı futbolcu ile ilgili bilgi aldılar.

Fotoğraflar: Arşiv
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Sonrasında yönetime oyuncuyla ilgili olumlu raporlar gönderildi ve başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla görüşmeler başladı.

Fotoğraflar: Arşiv
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Brezilyalı genç futbolcu da resmi İnstagram hesabından Fenerbahçe'yi takibe aldı. Transferin yakın süreçte tamamlanması ve açıklanması bekleniyor.

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