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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İşte yeni milli takım! Büyük sürpriz...
Futbol

İşte yeni milli takım! Büyük sürpriz...

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 7 Eylül'de evinde Rusya ile 10 Eylül'de ise İsveç ile deplasmanda yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu açıklandı.

Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Türkiye Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Mircea Lucescu'nun belirlediği ve aralarında sürpriz isimlerin de yer aldığı A Milli Takım kadrosu:

Fotoğraflar: Arşiv
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KALECİLER

Sinan Bolat - Royal Antwerp

Fotoğraflar: Arşiv
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Serkan Kırıntılı - Atiker Konya

Fotoğraflar: Arşiv
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Gökhan Akkan - Rizespor

Fotoğraflar: Arşiv
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DEFANSLAR

Zeki Çelik - Lille

Fotoğraflar: Arşiv
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Gökhan Gönül - Beşiktaş

Fotoğraflar: Arşiv
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Şener Özbayraklı - Fenerbahçe

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Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf

Fotoğraflar: Arşiv
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Mert Müldür - Rapid Wien

Fotoğraflar: Arşiv
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Serdar Aziz - Galatasaray

Fotoğraflar: Arşiv
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Çağlar Söyüncü - Leicester City

Fotoğraflar: Arşiv
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Ertuğrul Ersoy - Bursaspor

Fotoğraflar: Arşiv
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Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe

Fotoğraflar: Arşiv
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Ömer Bayram - Akhisar

Fotoğraflar: Arşiv
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ORTA SAHALAR

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor

Fotoğraflar: Arşiv
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Berkay Özcan - Stuttgart

Fotoğraflar: Arşiv
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Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

Fotoğraflar: Arşiv
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Cengiz Ünder - Roma

Fotoğraflar: Arşiv
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Emre Akbaba - Galatasaray

Fotoğraflar: Arşiv
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Serdar Gürler - Huesca

Fotoğraflar: Arşiv
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Hakan Çalhanoğlu - Milan

Fotoğraflar: Arşiv
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Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş

Fotoğraflar: Arşiv
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Okay Yokuşlu - Celta Vigo

Fotoğraflar: Arşiv
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Mehmet Topal - Fenerbahçe

Fotoğraflar: Arşiv
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Mahmut Tekdemir - Medipol Başakşehir

Fotoğraflar: Arşiv
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Tarkan Serbest - Kasımpaşa

Fotoğraflar: Arşiv
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FORVETLER

Cenk Tosun - Everton

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Yunus Mallı - Wolfsburg

Fotoğraflar: Arşiv
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Enes Ünal - Valladolid

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