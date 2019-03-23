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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23 Mart 2019 - 14:57,

İşte yeni mesleği! Sinema yapımcısı oldu

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel yapımcılığa soyundu.

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2008 Belçika Güzeli olan Demirel, geçtiğimiz yaz Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdikten sonra hep hayalini kurduğu sinemaya yapımcılık şirketi kurdu.

2/16FUTBOLCUNUN HAYATINI ANLATACAK

FUTBOLCUNUN HAYATINI ANLATACAK

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Daire Production adını verdiği yapım şirketinin ilk projesi ise bir futbolcunun hayatını anlatacağı 'Krampon'adlı sinema filminin çalışmalarına başladığını açıkladı.

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İşte Zeynep Demirel'in röportajından öne çıkanlar...

4/16Üzerine çalıştığınız filmde ne anlatacaksınız

Üzerine çalıştığınız filmde ne anlatacaksınız?

Bir futbol başarı hikayesi. Şimdilik adını 'Krampon' koyduk. Çok yakından tanıdığım o hayata odaklanmak istedim. Sonuçta bildiğin yerden yola çıkmak, yolda karşılaşacağın riskleri aza indirir.

5/16Eşinizin bu fikirde katkısı var mı

Eşinizin bu fikirde katkısı var mı?

Volkan, sürekli bana futbola nasıl başladığından bahseder. Maddi yetersizlikten nasıl zirveye ulaştığına dair çok çarpıcı bir hikayesi var. Onun hikayesinden ilham aldım.

6/16Futbolcular ve eşleriyle ilgili çeşitli ön yargılar var. Bunlardan rahatsız mısınız

Futbolcular ve eşleriyle ilgili çeşitli ön yargılar var. Bunlardan rahatsız mısınız?

Maalesef öyle, tabii ki ön yargılardan genel olarak rahatsızım. 40 yılda bir davetlere giderim, tanıtımlara falan çok fazla katılmam. Aslında her evlilik gibi klasik bir evlilik bizimkisi. Volkan mesleği gereği çok göz önünde olan biri. Alıştım artık onun maç temposuna, maç stresine...

7/16Yönetmen Zeynepin eşi Volkan diyecekler belki 10 yıl sonra...

Yönetmen Zeynep'in eşi Volkan diyecekler belki 10 yıl sonra...

İnşallah öyle olacak. Bu da başarıyla alakalı. Bu işi, futbolcu eşi olarak anılmayayım diye yapmıyorum. Kaleci Volkan'ın eşi olarak anılmaktan da rahatsız değilim.

8/16Volkan Beyin sizin işinize maddi desteği oldu mu

Volkan Bey'in sizin işinize maddi desteği oldu mu?

Hayır, şu an olmadı. Film çekeceğim zaman kapısını çalabilirim. Para olarak değil de çevresinden faydalanabilirim.

9/16Birlikte sinemaya gider misiniz

Birlikte sinemaya gider misiniz?

Sinemaya nadir gideriz onun maç temposundan dolayı. Evde olduğunda da maç izlediği için film de seyredemiyoruz.

10/16Siz maç izliyor musunuz

Siz maç izliyor musunuz?

İzliyorum ama sadece Fenerbahçe'nin maçlarını. Kızlar da çok seviyor.

11/16HAYALİMDEKİ MESLEK YÖNETMENLİK

"HAYALİMDEKİ MESLEK YÖNETMENLİK"

Demirel, sektöre nasıl giriş yaptığını da şöyle anlattı: "Aslında benim hayalimdeki meslek yönetmenlik. 'Elmacı' adında orta metraj belgesel filmim var. Şu an festivalleri dolaşıyor. Ressam Ali Elmacı'nın sanatıyla ilgili deneysel bir belgesel. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nü bitirdim. Bu belgesel de mezuniyet projem."

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