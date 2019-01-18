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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
SPOR ARENA / Fotoğraflar: galatasaray.org, Hürriyet Arşiv
18 Ocak 2019 - 15:07,

İşte yeni G.Saray! İlk 11'deki sürpriz...

Galatasaray transfer döneminde hareketli saatler yaşarken, gözünü Ankaragücü maçına çevirdi.

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Galatasaray'da ilk 11'de büyük değişiklikler olacak. Takımdan ayrılanlar ve eksikler nedeniyle Fatih Terim bambaşka bir kadro sahaya sürecek.

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Galatasaray'da Rodrigues, Ozan Kabak satıldı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok kadro dışı. Bu doğrultuda ilk 11 Ankaragücü önünde çok farklı olacak.

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Nagatomo da Milli Takım'da olduğu için Ankaragücü önünde forma giyemeyecek. Terim yeni transfer Marcao'yu oynatacak mı, Nagatomo yerine kim forma giyecek.

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İşte tüm bu soruların cevapları ve Galatasaray'ın sahada yer alacak muhtemel ilk 11'i...

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MUSLERA

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MARİANO

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MAİCON

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MARCAO

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ÖMER BAYRAM

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DONK

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FERNANDO

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BELHANDA

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FEGHOULİ

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ONYEKURU

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SİNAN GÜMÜŞ

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