İşte yeni adresi! Burak Yılmaz için flaş iddia...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Antalyaspor maçında penaltıdan ağları havalandıran ve ligdeki gol sayısını 23'e çıkaran Trabzonspor'un milli yıldızı ayrılık sinyalini verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu ve "Kulübümüz için belki de gitmek daha doğru" dedi... Burak Yılmaz'ın yeni takımı da ortaya çıktı... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Trabzonspor'a Burak Yılmaz bombası düştü... Tecrübeli futbolcu sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Sakat sakat oynadığının altını çizen Burak Yılmaz "4 haftadır karnımda bir sakatlığım var; tamamen uyuşturup oynuyoruz. Şu anda karnımı hissetmiyorum, bıçak soksanız hissetmem. İnsanlar 'oynama' diyor ama ben böyle bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Takımın ihtiyacı varsa çıkıp oynarım. Ağzı olan konuşuyor ama çok umrumda değil. Pazartesi Almanya'ya doktoruma gideceğim. 3 hafta böyle oynayacağım ne olursa olsun. Ben bu forma için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Transfer teklifleri aldığını ve sezon sonunda yönetimle oturup konuşacaklarını söyleyen Burak Yılmaz şöyle devam etti:
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Devre arasında da 'Transfer teklifleri alıyorum' dedim. Yine de teklifler var. Ukalalık olarak olarak algılanmasın. Ben Trabzonspor'u çok sevdiğim için geldim. Fakat bazı şartlar bizim açımızdan yanlış yöne gidiyor. Ama benim aklımda gitmekle ilgili en ufak bir şey yok. Kulübümüzle oturup konuşacağız. Ne olacağını göreceğiz. Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Başkanımızla oturup konuşacağız. Başkanımız yüksek maliyetli oyuncularla oturup konuşulması gerektiğini hep söylüyor. Doğru söylüyor. Eğer birbirimizin isteklerini karşılayabilirsek devam edeceğiz. Yoksa benim gönlüm her zaman Trabzonspor'da.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Burak Yılmaz için ortaya atılan flaş iddia ise şu... Tecrübeli futbolcu yeni sezonda Medipol Başakşehir forması giyecek... İstanbul'a dönüş yapacak olan milli yıldız, büyük ihtimalle turuncu lacivertlilere imza atacak... Burak ile ilgili sezon sonunda flaş gelişmelerin yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor. (Sabah)