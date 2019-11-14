İşte Volkan Demirel'in ilk icraatı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik heyette görev alan Volkan Demirel, antrenör olarak ilk icraatını gerçekleştirdi.
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17 yıldır Fenerbahçe kalesine koruyan Volkan Demirel, 37 yaşında profesyonal futbolculuk hayatını noktaladı.
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Volkan Demirel kariyerine teknik adam olarak devam etme kararı alırken, teknik direktör Ersun Yanal'ın teknik kadrosunda göreve başladı.
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Volkan Demirel antrenör olarak ilk görevini ise geçtiğimiz günlerde İtalya'da gerçekleştirdi.
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Hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için de çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Volkan Demirel İtalya'da futbolcu izledi.
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Genç antrenör Serie A'da Sampdoria ile Atalanta arasında oynanan mücadeleyi takip etti.
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Yanal'ın yardımcısının bu karşılaşmada Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi izlediği öğrenildi.
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Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan 29 yaşındaki futbolcu için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği, bu futbolcu için kısa sürede girişimlerin başlayacağı ifade edildi.
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SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Brazilyalı futbolcu Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor.
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Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.
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Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor.
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29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim.