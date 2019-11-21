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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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21 Kasım 2019 - 12:05,

İşte Volkan Demirel'in ilk hediyesi!

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel futbolcu avına çıktı.

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Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Süper Lig'de şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı.

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Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.

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Fenerbahçe'de oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklendi. Sarı-lacivertlilerin efsane ismi EURO 2020 elemelerini izleyip raporunu hazırladı.

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Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe, gündemine yeni bir ismi aldı.

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Teknik direktör Ersun Yanal'ın görevlendirdiği yardımcı antrenör Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 Eleme maçını yerinde izlemişti.

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Demirel'in bu maçta Finlandiya'nın golcüsü Teemu Pukki'ye hayran kaldığı, Yanal'a verdiği raporunda da bunu belirttiği öğrenildi.

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Vedat Muriç'in yanına üst düzey bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuyu da listesine aldığı ifade edildi.

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NORWICH'İN VAZGEÇİLMEZİ

Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta 1 gol atan Finlandiyalı, bu sezon Premier Lig'in de öne çıkanlarından oldu.

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Norwich City ile sezona müthiş bir başlangıç yapan yıldız oyuncu, ilk 3 haftada 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Pukki, 2018-19 sezonu öncesi bonservis bedeli ödenmeden kadrosuna katıldığı Norwich'in Championship'ten Premier Lig'e çıkmasında büyük rol oynamıştı.

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Championship'te 43 maçta 29 gol atıp, 10 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Premier Lig'de 12 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

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370 MAÇ 146 GOL 57 ASİST

Profesyonel kariyerinde 7 farklı takımın formasını giyen Teemu Pukki, 370 resmi karşılaşmaya çıktı.

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