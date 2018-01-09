İşte transferin perde arkası! 50 milyon Euro...

Menajer Ceylan Çalışkan, Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a olan transferini anlattı.
Adil DEMİRÇUBUK, Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Cenk Tosun’un transfer sürecini anlatır mısınız? Bu süreçte neler yaşandı?
Bu süreç 4 yıl önce Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a transfer olmasıyla başladı. Filmlere konu olabilecek kadar ilginç olaylar oldu ve bir de ilk yaşandı. Cenk’in Gaziantepspor’la sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala kendisiyle ve babasıyla konuştum, Beşiktaş’ın ilgisini anlattım. İkisi de olumlu karşıladı. Arkasından Cenk devre arası tatili için Almanya’ya gitmişti, yanına gidip Beşiktaş adına ön anlaşma imzalattım. Transferi döneminin bitimine birkaç gün kala başka bir kulüp devreye girdi. Orada bir karışıklık oldu. Sonra Gaziantepspor ile Beşiktaş oturup anlaştı. Cenk kulüpten alacağı parayı bıraktı. Bu da yaklaşık 1 milyon Euro tutuyordu. Bu paranın yarısını kendisi, yarısını da imza parasına karşılık Beşiktaş verdi. Ve daha sonra Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı; bir futbolcu transferi gerçekleşmiş olmasına rağmen 6 ay kulübünde kaldı.Cenk’in Beşiktaş’taki ilk iki senesi kolay geçmedi, çoğu kez yedek kaldı, bu dönemde ayrılmayı hiç düşündü mü?
İlk sezon gerçekten çok zor geçti. Bilic; Demba Ba ve Mustafa Pektemek’ten sonra onu üçüncü santrfor olarak kullandı. İkinci yıl daha fazla süre almaya başladı. Gomez birinci santrfordu ama Cenk oynadığı sürelerde çok kritik goller attı, Beşiktaş da zaten bu gollerle şampiyonluğa ulaştı. Üçüncü sezonda zaten Aboubakar ile beraber takımın en çok oynayan iki santrforundan biriydi. Cenk’e yedek kaldığı dönemde teklifler geldi ama ayrılmayı hiç düşünmedi. Zaten ayrılmasını gerektirecek bir durumda yoktu. Çünkü Beşiktaş gibi büyük kulübün kadrosundaydı ve teklifler de çok önemli boyutta değildi.
Adil DEMİRÇUBUK, Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Cenk’i sezon başı Cyrstal Palace da istemişti, o zaman neden olmadı?
Cenk Beşiktaş’a ilk geldiğinde, ‘Sen hem Beşiktaş’ın hem milli takımın santrforu olacak ve hayalindeki Premier Lig’e gideceksin’ dedim. Buna gerçekten inanıyordum. Çünkü hem genç hem yetenekli hem de iş ahlakı yüksek bir oyuncu. Beşiktaş’ta direkt oynamaya başlayınca onun adını İngiltere, İspanya ve İtalya’dan bazı kulüplere bildirdim. Cyrstal Palace, Everton, Newcastle United onun maçlarını izledi. Geçen ağustosta Cyrstal Palace’ın yöneticileri beni aradı, ‘Cenk’i almak istiyoruz’ dedi. Ben de, ‘Resmi teklif gönderin, görüşelim’ dedim. Teklifi gönderdiler, 8 milyon sterlindi. Başkan Fikret Orman’a ilettim, çok yetersiz olduğunu söyledi. Sonra 12.5 milyon sterline çıktılar ama Cyrstal Palace bu parayı 3 yıl vadeye yaymak isteyince Beşiktaş kabul etmedi. Transferin son günü Cystal Palace tekrar döndü, ‘Tamam Beşiktaş’ın isteğini kabul ediyoruz’ dediler. Fakat transferin bitmesine 2-3 saat kalmıştı, evrakların yetişmesi mümkün değildi. O iş orada kapandı. CENK, EVERTON’UN İZLEDİĞİ HER MAÇTA GOL ATTI
Everton Cenk’i ilk ne zaman izledi?
Everton Cenk’i ilk defa 13 Eylül’de, Beşiktaş’ın Porto’yu 3-1 yendiği maçta seyretti. Daha sonra milli takımdaki Finlandiya maçını ve Monaco maçını izlediler. Cenk bu maçların hepsinde gol attı. Tabii goller gelince onu takip eden takım sayısı da arttı. İngiltere’den 6, İspanya ve İngiltere’den 10 takım aylarca Cenk’in maçlarını seyretti. Everton’da Cenk ilk izleyen sportif direktör Steve Walsh’tu. Walsh daha sonra teknik direktör Sam Allardyce’a Cenk’i anlattı. Allardyce da Cenk’i tanıdığını ve çok beğendiğini söyledi. Allardyce bu transferi çok istedi.
Adil DEMİRÇUBUK, Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Cenk de Everton’u gönülden istedi mi?
Cenk’in en baştan beri sıcak baktığı takım Everton’du. Çünkü Everton hem üst sıralara oynayan köklü bir kulüp hem de Premier Lig’in büyük kulüpleri için önemli bir pazar. Everton İngiltere’de bir futbolcunun kendini gösterebileceği 2-3 kulüpten biri. Geçen yıl Lukaku’yu 85 milyon Euro’ya sattılar.Everton ile yapılan pazarlık sürecinde neler yaşandı?
Sportif direktör Steve Walsh ilk olarak beni aradı, Cenk’i istediklerini söyledi. Ben de, ‘En doğru yol, sizin buraya gelip görüşmeniz olur’ dedim. Ondan sonra başkan Fikret Orman’ı arayıp durumu anlattım. O da, ‘Ben tatil için Güney Afrika’ya gidiyorum ama ikinci başkanımız Ahmet Nur Çebi kulübümüz adına görüşmeye yetkilidir’ dedi. 2017’nin son gününde Evertonlular İstanbul’a geldi. Benim ofisimde buluştuk. Beşiktaş’tan da Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak geldi. Everton ilk olarak 18 milyon Euro teklif etti. Çebi 30 milyon Euro isteyince Evertonlular, ‘Bu rakam çok yüksek’ deyip masadan kalktı. Ertesi sabah 08.40 uçağına bilet almışlardı. Önce Çebi ve Albayrak’la konuştum, arkasından Evertonluların kaldığı otele gidip, onları ikna ettim. Uçak biletlerini 14.20’ye aldım. Tekrar masaya oturduk, Evertonlular tekliflerini 22 milyon Euro artı 4 milyon Euro bonusa yükseltti. Daha sonra ben, Cenk ve babasıyla beraber İngiltere’yi gittim, Everton’un tesislerini gezdik. Ardından da başkan Fikret Orman oraya gitti ve anlaşma sağlandı.
Adil DEMİRÇUBUK, Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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CENK TRANSFERİ TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR MİLATTIR
Rakamın bu denli yükseleceğini bekliyor muydunuz? Bu transferden nasıl bir mesaj çıkarmalıyız?
Daha 5 ay önce 14 milyon Euro teklif edilen bir futbolcunun bu kadar kısa zamanda fiyatını 2’ye katlaması görülmüş şey değil. Bu transfer Türk futbolu için bir milattır. İnsanlar hem Türkiye’den bir futbolcunun Premier Lig’de üst düzey bir takıma bu kadar yüksek paralara transfer olduğunu görmüş oldu hem de yeni bir dönem başladı. Eğer Cenk orada başarılı olursa, ki ben yürekten inanıyorum; 28-30 milyon Euro’ları değil 50 milyon Euro’ları görürüz.Yabancı sayısının serbest bırakılması sayesinde kulüplerimizin daha başarılı transfer yaptığını ve Süper Lig’deki kalitenin arttığını iddia edenlere katılıyor musunuz?
Biz nedense her şeyin suyunu çıkarmaya bayılıyoruz! Yabancı sayısının serbest olması futbol kalitesini tabii ki yükseltti ama ben kulüplerimizin 2 sene sonra ne hale düşeceğini düşünemiyorum. Dünyada yaş ortalaması en yüksek futbol takımları bizim 4 büyükler. 32-33 yaşındaki yabancıları alanlara ‘transfer sihirbazı’ diyorlar. O yaştaki bir oyuncuyu almak, olsa olsa transfer hatasıdır. Hiçbir kulüp yaşlı futbolcudan para kazanamaz. Kulüplerin yapması gereken; 19-25 yaşları arasında, takımda oynayabilecek yüksek kapasiteli oyuncular almak. Bunun en güzel örneği Cenk Tosun’dur. Ama bu uzmanlık işidir. Bizim kulüplerimizde böyle uzmanlar yok. Kulüplerimizin bataktan çıkması için uzman kişileri alıp, genç, kaliteli ve ileride satılabilecek oyuncular bulmaktır. Bulamazlarsa hepsi batar.‘Everton, İngiltere’de orta sıra takımı. Cenk kalsaydı, sezon sonu 50 milyon Euro’ya satılabilirdi’ diyenleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Mantıklı olmak lazım. Türkiye’den giden hiçbir futbolcu Manchester United’da, Chelsea’de, Manchester City’de ya da Arsenal’de direkt oynayamaz. Bu kulüpler Türkiye’den futbolcu alsa da, kiraya verir, uyum sağladığını görürse kadrosunda barındırır.
Adil DEMİRÇUBUK, Fotoğraflar: AJANSLAR, HÜRRİYET
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Yusuf Yazıcı 25 milyon Euro eder
Cenk Tosun gibi yüksek rakamlara satılabilecek başka Türk futbolcu var mı?
Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı gelecek yıllarda çok büyük paralara satılacak. 25 milyon Euro’yu çok rahat görebilir.Yurt dışına giden 7 futbolcudan 62.3 milyon Euro
22 yıldır menajerlik yapan Ceylan Çalışkan, bugüne dek Türkiye’den yurt dışına sattığı futbolculardan kulüplerimiz 62.5 milyon Euro kazandığını söyledi. Çalışkan, “Türk futbolunun her bakımdan ayakta durması için kulüplerimizin mali yönden güçlü olması şart. Cenk Tosun’u 28 milyon Euro’ya, John Carew’i 7.6 milyon Euro’ya, Fatih Tekke ve Fernando Meira’yı 7.5 milyon Euro’ya, Lorik Cana’yı 6 milyon 750 bin Euro’ya, Souleymane Youla’yı 3 milyon Euro’ya, Vedran Runje’yi de 2 milyon Euro’ya yurt dışına transferini gerçekleştirdik” dedi.