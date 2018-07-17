İşte Terim'in yeni yıldızı! Yeni Griezmann...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hızlı, dinamik bir takım için yaş ortalamasını düşürmek isteyen teknik direktör Fatih Terim genç yetenekleri toplamaya devam ediyor.
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
Foto: AJANSLAR
SON GÜNCELLEME
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21 yaşındaki Onyekuru'yu alarak herkesi ters köşe yapan tecrübeli hocanın bu kez de hedefi PSG'nin genç yıldızı.
Foto: AJANSLAR
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Deneyimli çalıştırıcı, Griezman'ın varisi olarak gösterilen ve PSG'nin B takımında forma giyen 2000 doğumlu Yacine Adli için sportif direktör Antero Henrique'yi aradığı bildirildi.
Foto: AJANSLAR
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HEYET YOLLAYACAK
Antero'dan 'box to box' oynayabilen genç yıldızı isteyen Terim, "Thomas'ın (Tuchel) ona takımda yer bulması zor ama ben ona sürekli forma verebilirim...
Foto: AJANSLAR
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O tarz bir oyuncuya ihtiyacım var. 3 kulvarda 50'den fazla maç oynayacağız. Kiralamayı düşünürseniz, görüşmek için bir heyeti Paris'e göndermeyi düşünüyorum" sözlerini kullandı. Antero, bu teklifi düşüneceğini, Tuchel'le de oyuncunun kiralanması için müzakere edeceği sözünü verdi.
Foto: AJANSLAR
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BAŞLICA ÖZELLİKLERİ: Yüksek teknik, mükemmel kondisyon, mücadele ruhu, kararlılık, bitmek tükenmek bilmeyen enerji ve zeka yani mantalite... Box to box oynayan ve Fransa Milli Takımı'nın tüm yaş gruplarında forma giyen Yacine Adli, 35 milli maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. Bir kez de PSG forması giyme şansı yakaladı.
Foto: AJANSLAR
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BOX TO BOX NEDİR:
Oyunun iki yönünde de varlık gösterebilen, yani hem savunmada, hem hücumda takımına katkı sağlayan tipte oyuncular için kullanılır. Box to box tipi oyuncular bir 10 numara değildir. Aynı zamanda kült birer ön liberoda değildir. Takımlarına her alanda katkı yapmaya çalışırlar.
Foto: AJANSLAR
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Steven Gerrard, Frank Lampard, Michael Ballack, Dejan Stankovic, Bastian Schwensteiger; yerli oyuncular arasından da Emre Belözoğlu, Hamit Altıntop, Nuri Şahin, Aurelio, Selçuk İnan ve Ayhan Akman 'box to box' denilince akla gelen isimler arasındadır. (Fotomaç)