İşte Terim'in forvet listesi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Sezon ortasında göreve geldiğinde, hücum hattına yardımcı bir forvet gerektiğini söyleyen Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, maddi sıkıntılardan dolayı Ocak ayında sadece Nagatomo takviyesiyle yetinmişti...
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Devre arası transfer döneminin üzerinden aylar geçti, Galatasaray ligde 21. şampiyonluğuna ulaştı ancak, İmparator’un talebi değişmedi.
Foto: AJANSLAR
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GOMIS KALSA DAHİ...
Aslan’ın teknik patronu, Bafetimbi Gomis kalsa dahi bir forvet daha istiyor.Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edeceklerini göz önünde bulunduran Terim, bazı maçlarda çift santrfora dönmeyi planlıyor.
Foto: AJANSLAR
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Hocanın en çok istediği 4 isim ise belli. 4 futbolcu konusunda da kiralama formülü devrede, kulüpleriyle temaslar sürüyor. İşte görüşmelerdeki son durum...
Foto: AJANSLAR
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Sezon başında Milan’ın tam 38 milyon Euro ödeyerek Porto’dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu, Serie A’da çıktığı 24 maçta sadece 2 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki yıldızın oyun tarzını çok beğeniyor. 1.84 boyundaki Silva’nın kiralanması için talepte bulunuldu. Terim, daha önce teknik direktörlük yaptığı Milan kulübüyle bizzat temasta. İmparator’un Silva’nın gönderilmesi halinde öncelik istediği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Sezon başında Milan’ın tam 38 milyon Euro ödeyerek Porto’dan kadrosuna kattığı Portekizli futbolcu, Serie A’da çıktığı 24 maçta sadece 2 gol attı. Teknik direktör Fatih Terim, 22 yaşındaki yıldızın oyun tarzını çok beğeniyor. 1.84 boyundaki Silva’nın kiralanması için talepte bulunuldu. Terim, daha önce teknik direktörlük yaptığı Milan kulübüyle bizzat temasta. İmparator’un Silva’nın gönderilmesi halinde öncelik istediği öğrenildi.
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray’ın eski aşkı alevlendi. 2015’ten bu yana sıklıkla Cim Bom’un radarına giren Niasse, belki de ilk kez parçalıya bu kadar yakın. Everton’da istenmeyen adam ilan edilen Senegalli yıldız, yardımcı forvet olarak Terim’in istediği özelliklere sahip. Hızlı, bitirici ve çok yönlü olan Niasse’nin kulübüyle 2020’ye kadar kontratı var. Everton’ın önceliği Niasse’yi satmak. Ancak, bu yönde bir teklif gelmezse kiralanacak. Oyuncu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle gelmeye hazır.
Foto: AJANSLAR
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Ahmed Musa devre arasında ciddi şekilde gündemdeydi. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle o dönem alınamayan 25 yaşındaki Nijeryalı forvet, kiralık olarak CSKA Moskova’nın yolunu tutmuştu. Bonservisi Leicester City’de bulunan Ahmed Musa, hala Terim’in öncelik verdiği golcülerden. 1.70 boyundaki başarılı futbolcu özellikle savunma arkasına yaptığı koşular ile dikkat çekiyor. Ahmed Musa gelmeye sıcak bakarken, kulübü Leicester ile görüşmeler sürüyor. (Sporx)
Foto: AJANSLAR
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Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Abel Hernandez, geçtiğimiz sezonu Hull City'de tamamladı. Uruguaylı oyuncunun geçen sezonki gollerini izlemek için videoya tıklayınız...