İşte Terim'in bombası! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...
Galatasaray'da transfer dosyası açıldı. Fatih Terim ise öyle bir ismi istedi ki herkes şaşırdı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezonun ikinci yarısında sahada bambaşka bir Galatasaray olacak. Sarı kırmızılılar transfer startını verdi... Listedeki oyuncularla görüşmeler başlıyor... Fatih Terim'in hedefinde ise eski bir Fenerbahçeli var...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında Galatasaray’ın kapısından dönen Volkan Şen’in transferi için yönetim ve Fatih Terim Trabzonspor’un tecrübeli oyuncu için vereceği kararı bekleyecek ve ona göre hareket edecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'da devre arası transferleri gözden geçirilirken yerli oyuncular listesine Trabzonspor'un gözden çıkardığı Volkan Şen eklendi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sezon başında Tudor'un veto etmesi ile son anda gerçekleşmeyen bu transfer için Terim'in yönetime 'serbest kalırsa alınabilir' mesajı verdiği ortaya çıktı. Terim'in yabancı sınırlamasını düşünerek Volkan'ın ismini verdiği ve bu oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu arada Fatih Terim’in gönderilmesini istediği yedek kaleci Cedric Carrasso, Fransa 1. Lig ekiplerinden Angers ile anlaştı... G.Saray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Cedric Carrasso'nun Sarı-Kırmızılı takımdaki macerası sona eriyor...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından gönderilmesini istediği Fransız file bekçisi ülkesinin takımlarından Angers ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fransız basınında yer alan haberlere göre 36 yaşındaki file bekçisi kısa süre içinde Angers ile sözleşme imzalayacak. Carasso, Galatasaray'la hiçbir lig maçında süre alamadı. Fransız eldiven sadece Sivas Belediyespor'la kupada oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. (Fotomaç)