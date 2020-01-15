İşte Süper Lig'de resmen tamamlanan transferler!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başladı. Süper Lig ekipleri ikinci yarısı öncesi kadrolarını yeni transferlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.4 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde geride kalan 11 günlük süreçte bir çok futbolcu yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ocak Cuma günü sona erecek olan ara transfer döneminde şu ana kadar gerçekleşen transferler şöyle:
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1
Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa
2
Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor
3
Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor
4
Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği
5
Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor
6
Badou Ndiaye --> Stoke City --> Trabzonspor
7
Marcelo Saracchi --> Leipzig --> Galatasaray
8
Ogenyi Onazi --> Trabzonspor --> Denizlispor
9
Henry Onyekuru --> Monaco --> Galatasaray
10
Muhammet Özkal --> Bodrumspor --> Denizlispor
11
Denys Harmash --> Dinamo Kiev --> Çaykur Rizespor
12
Umut Bulut --> Kayserispor --> Yeni Malatyaspor
13
Fedor Kudryashov --> Sochi --> Antalyaspor
14
Rogerio Thuram --> Pas Lamia --> Konyaspor
15
Zoran Kvrzic --> HNK Rijeka - Kayserispor
16
Mithat Pala --> Pazarspor --> Çaykur Rizespor
17
Simon Falette --> Eintracht Frankfurt --> Fenerbahçe