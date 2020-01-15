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Futbol
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 16:27, /

İşte Süper Lig'de resmen tamamlanan transferler!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başladı. Süper Lig ekipleri ikinci yarısı öncesi kadrolarını yeni transferlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.4 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde geride kalan 11 günlük süreçte bir çok futbolcu yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ocak Cuma günü sona erecek olan ara transfer döneminde şu ana kadar gerçekleşen transferler şöyle:

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1Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa

Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa

2Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor

Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor

3Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor

Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor

4Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği

Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği

5Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor

Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor

6

Badou Ndiaye --> Stoke City --> Trabzonspor

7Marcelo Saracchi --> Leipzig --> Galatasaray

Marcelo Saracchi --> Leipzig --> Galatasaray

8Ogenyi Onazi --> Trabzonspor --> Denizlispor

Ogenyi Onazi --> Trabzonspor --> Denizlispor

9Henry Onyekuru --> Monaco --> Galatasaray

Henry Onyekuru --> Monaco --> Galatasaray

10Muhammet Özkal --> Bodrumspor --> Denizlispor

Muhammet Özkal --> Bodrumspor --> Denizlispor

11Denys Harmash --> Dinamo Kiev --> Çaykur Rizespor

Denys Harmash --> Dinamo Kiev --> Çaykur Rizespor

12Umut Bulut --> Kayserispor --> Yeni Malatyaspor

Umut Bulut --> Kayserispor --> Yeni Malatyaspor

13Fedor Kudryashov --> Sochi --> Antalyaspor

Fedor Kudryashov --> Sochi --> Antalyaspor

14Rogerio Thuram --> Pas Lamia --> Konyaspor

Rogerio Thuram --> Pas Lamia --> Konyaspor

15Zoran Kvrzic --> HNK Rijeka - Kayserispor

Zoran Kvrzic --> HNK Rijeka - Kayserispor

16Mithat Pala --> Pazarspor --> Çaykur Rizespor

Mithat Pala --> Pazarspor --> Çaykur Rizespor

17Simon Falette --> Eintracht Frankfurt --> Fenerbahçe

Simon Falette --> Eintracht Frankfurt --> Fenerbahçe

18Jesse Sekidika --> Eskişehirspor --> Galatasaray

Jesse Sekidika --> Eskişehirspor --> Galatasaray

19Serdar Özkan --> Antalyaspor --> Bursaspor

Serdar Özkan --> Antalyaspor --> Bursaspor

20Milan Skoda - Slavia Prag --> Çaykur Rizespor

Milan Skoda - Slavia Prag --> Çaykur Rizespor

21Ryan Babel --> Galatasaray --> Ajax

Ryan Babel --> Galatasaray --> Ajax

22Oğuzhan Çapar --> Balıkesirspor --> Kayserispor

Oğuzhan Çapar --> Balıkesirspor --> Kayserispor

23Gustavo Campanharo --> Chapecoense --> Kayserispor

Gustavo Campanharo --> Chapecoense --> Kayserispor

24Cenk Gönen --> Kulüpsüz --> Gaziantep FK

Cenk Gönen --> Kulüpsüz --> Gaziantep FK

25Mustafa Pektemek --> Kasımpaşa --> Aytemiz Alanyaspor

Mustafa Pektemek --> Kasımpaşa --> Aytemiz Alanyaspor

26Tomas Brecka --> Jablonec --> Kasımpaşa

Tomas Brecka --> Jablonec --> Kasımpaşa

27Kristoffer Nordfeldt --> Swansea --> Gençlerbirliği

Kristoffer Nordfeldt --> Swansea --> Gençlerbirliği

28Ndongala --> Genk --> Kasımpaşa

Ndongala --> Genk --> Kasımpaşa

29Emircan Altıntaş --> Ümraniyespor --> Aytemiz Alanyaspor

Emircan Altıntaş --> Ümraniyespor --> Aytemiz Alanyaspor

30Doğucan Haspolat --> Excelsoir --> Kasımpaşa

Doğucan Haspolat --> Excelsoir --> Kasımpaşa

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