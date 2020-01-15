İşte Süper Lig'de resmen biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başladı. Süper Lig ekipleri ikinci yarısı öncesi kadrolarını yeni transferlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.4 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde geride kalan 11 günlük süreçte bir çok futbolcu yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ocak Cuma günü sona erecek olan ara transfer döneminde şu ana kadar gerçekleşen transferler şöyle: