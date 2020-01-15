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Futbol
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 16:27, /

İşte Süper Lig'de resmen biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından ara transfer dönemi başladı. Süper Lig ekipleri ikinci yarısı öncesi kadrolarını yeni transferlerle güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.4 Ocak'ta başlayan devre arası transfer döneminde geride kalan 11 günlük süreçte bir çok futbolcu yeni kulüpleriyle sözleşme imzaladı. Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüplerinden yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. 31 Ocak Cuma günü sona erecek olan ara transfer döneminde şu ana kadar gerçekleşen transferler şöyle:

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1Sinan Gümüş --> Genoa --> Antalyaspor

Sinan Gümüş --> Genoa --> Antalyaspor

2Ivanildo Fernandes --> Sporting CP --> Çaykur Rizespor

Ivanildo Fernandes --> Sporting CP --> Çaykur Rizespor

3Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa

Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa

4Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor

Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor

5Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor

Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor

6Guilherme --> Jagiellonia --> Konyaspor

Guilherme --> Jagiellonia --> Konyaspor

7Gerard Gohou --> BJ BSU --> Kasımpaşa

Gerard Gohou --> BJ BSU --> Kasımpaşa

8Andriy Boryachuk --> Shakhtar Donetsk --> Çaykur Rizespor

Andriy Boryachuk --> Shakhtar Donetsk --> Çaykur Rizespor

9Zlatko Tripic ---> Viking ---> Göztepe

Zlatko Tripic ---> Viking ---> Göztepe

10

Badou Ndiaye --> Stoke City --> Trabzonspor

11Marcelo Saracchi --> Leipzig --> Galatasaray

Marcelo Saracchi --> Leipzig --> Galatasaray

12Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği

Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği

13Ogenyi Onazi --> Trabzonspor --> Denizlispor

Ogenyi Onazi --> Trabzonspor --> Denizlispor

14Henry Onyekuru --> Monaco --> Galatasaray

Henry Onyekuru --> Monaco --> Galatasaray

15Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor

Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor

16Muhammet Özkal --> Bodrumspor --> Denizlispor

Muhammet Özkal --> Bodrumspor --> Denizlispor

17Denys Harmash --> Dinamo Kiev --> Çaykur Rizespor

Denys Harmash --> Dinamo Kiev --> Çaykur Rizespor

18Umut Bulut --> Kayserispor --> Yeni Malatyaspor

Umut Bulut --> Kayserispor --> Yeni Malatyaspor

19Fedor Kudryashov --> Sochi --> Antalyaspor

Fedor Kudryashov --> Sochi --> Antalyaspor

20Rogerio Thuram --> Pas Lamia --> Konyaspor

Rogerio Thuram --> Pas Lamia --> Konyaspor

21Zoran Kvrzic --> HNK Rijeka - Kayserispor

Zoran Kvrzic --> HNK Rijeka - Kayserispor

22Mithat Pala --> Pazarspor --> Çaykur Rizespor

Mithat Pala --> Pazarspor --> Çaykur Rizespor

23Simon Falette --> Eintracht Frankfurt --> Fenerbahçe

Simon Falette --> Eintracht Frankfurt --> Fenerbahçe

24Jesse Sekidika --> Eskişehirspor --> Galatasaray

Jesse Sekidika --> Eskişehirspor --> Galatasaray

25Serdar Özkan --> Antalyaspor --> Bursaspor

Serdar Özkan --> Antalyaspor --> Bursaspor

26Milan Skoda - Slavia Prag --> Çaykur Rizespor

Milan Skoda - Slavia Prag --> Çaykur Rizespor

27Ryan Babel --> Galatasaray --> Ajax

Ryan Babel --> Galatasaray --> Ajax

28Oğuzhan Çapar --> Balıkesirspor --> Kayserispor

Oğuzhan Çapar --> Balıkesirspor --> Kayserispor

29Gustavo Campanharo --> Chapecoense --> Kayserispor

Gustavo Campanharo --> Chapecoense --> Kayserispor

30Cenk Gönen --> Kulüpsüz --> Gaziantep FK

Cenk Gönen --> Kulüpsüz --> Gaziantep FK

31Mustafa Pektemek --> Kasımpaşa --> Aytemiz Alanyaspor

Mustafa Pektemek --> Kasımpaşa --> Aytemiz Alanyaspor

32Tomas Brecka --> Jablonec --> Kasımpaşa

Tomas Brecka --> Jablonec --> Kasımpaşa

33Kristoffer Nordfeldt --> Swansea --> Gençlerbirliği

Kristoffer Nordfeldt --> Swansea --> Gençlerbirliği

34Ndongala --> Genk --> Kasımpaşa

Ndongala --> Genk --> Kasımpaşa

35Emircan Altıntaş --> Ümraniyespor --> Aytemiz Alanyaspor

Emircan Altıntaş --> Ümraniyespor --> Aytemiz Alanyaspor

36Doğucan Haspolat --> Excelsoir --> Kasımpaşa

Doğucan Haspolat --> Excelsoir --> Kasımpaşa

37Muris Mesanovic --> Kayserispor

Muris Mesanovic --> Kayserispor

38Mario Situm --> Kayserispor

Mario Situm --> Kayserispor

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