İşte Sneijder'in yeni forması! Sıradışı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Amsterdam grafik tasarımcısı Floor Wesseling, kurduğu Blood in Blood out şirketinde futbol adına müthiş tasarımlar gerçekleştirdi. Wesseling, futbolcuların şu zamana kadar oynadıkları takımların formalarından aldığı parçalarla tek bir forma oluşturdu.
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Ortaya çıkan formalar futbolseverler tarafından beğeni topladı.
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İşte tasarımcı Floor Wesseling'in yaptığı formalar...
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Efsane isim Van Nisterlrooy'un oynadığı takımlardan şık bir forma oluşturuldu.
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Formada Hamburg, Real Madrid, Manchester United, PSV, Malaga, Heerenveen, Den Bosch takımları yer aldı.
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Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder için de ayrı bir forma düzenlendi.
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Sneijder'ın Hollanda Mili Takım'da giydiği formalar tek bir forma da toplandı.
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Edgar Davids'in Milan, Juventus ve Inter formaları bir araya getirildi.
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Ronald de Boer'in Ajax ve Barcelona formaları en bir üstte toplandı
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Real Madrid'in başarılı futbolcusu Luka Modric'in Hırvatistan Milli Takım'ı formaları birleştirildi.
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Jari Litmanen'ın Ajax, Liverpool ve Barcelona formaları...
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Juventus'un efsane kalecisi Angelo Peruzzi'nin Juventus ve Lazio forması tasarımı...
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Bir İtalyan efsanesi Angelo Di Livio'nun hem Fiorentina hem Juventus formaları düzenlendi...
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Dünya futbolunun efsanesi Ronaldinho'nun Barcelona formalarından ikisi tek parçada.
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Patrick Kluivert'ın modelliğini oğlu yaptı. Kluivert'a özel Barcelona'da giydiği formalar düzenlendi.
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Gerald Sibon'un formaları da göz doldurdu. Heerenveen, PSV Eindhoven, Roda formaları şık bir görüntü ortaya çıkardı.
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Samuel Eto'o'nun Kamerun Milli Takım'ı ver Barcelona forması...
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Real Madrid kulübü, eski yıldızı Wesley Sneijder'ın İspanya kariyerine dair bu klibi yayınladı...