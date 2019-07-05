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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv, Kaynak: Fotomaç
05 Temmuz 2019 - 13:39,

İşte şampiyonluğa oynayacak 11! Ersun Yanal...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.

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İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...

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Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.

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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Slimani, Ayew ve Benzia da takımlarına geri döndüler.

5/18

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta flaş bir karar alarak Mehmet Topal ile de yollarını ayırdı.Sarı-Lacivertliler geride bıraktığımız sezon hiç süre alamayan Tolga Ciğerci'yi ise kamp kadrosuna dahil etti.

6/18

Fenerbahçe'nin 'olası transferleri ile birlikte' gelecek sezonki 11'i, yedekleri ve gönderilmesi beklenen isimleri şu şekilde olacak;

7/18ALTAY BAYINDIR

ALTAY BAYINDIR

İşte ilk 11

8/18ISLA

ISLA

9/18KJAER

KJAER

10/18KOLAROV

KOLAROV

11/18HASAN ALİ KALDIRIM

HASAN ALİ KALDIRIM

12/18FEJSA

FEJSA

13/18MAHMUT TEKDEMİR

MAHMUT TEKDEMİR

14/18MOSES

MOSES

15/18GARRY RODRIGUES

GARRY RODRIGUES

16/18MAX KRUSE

MAX KRUSE

17/18KALINIC

KALINIC

18/18
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