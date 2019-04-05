İşte Şampiyonlar Ligi'nin kazananı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİşte Şampiyonlar Ligi'nin kazananı!
GeriFutbol İşte Şampiyonlar Ligi'nin kazananı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Foto: DepoPhotos
05 Nisan 2019 - 20:23,

İşte Şampiyonlar Ligi'nin kazananı!

Devler Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/8

Bu karşılaşmalar öncesi dış basında yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım belli oldu.

2/8

TalkSport'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi çeyrek final, yarı final ve final kaşılaşmaları bilgisayar tahminine göre sonuçlandı.

3/8

Çeyrek final mücadelelerinde Ajax-Juventus maçında yarı finale yükselen takım Juventus oldu.

4/8

Liverpool-Porto maçında ise adını bir üst tura yazdıran takım ise Ada temsilcisi oldu.

5/8

Tottenham ile Manchester City maçının tahmininde yarı finale kalan Pep Guardiola'nın öğrencileri oldu.

6/8

Bilgisayara tahminine göre oynanacak olan bir dev maçta ise Barcelona, Manchester United'ı eleyerek yarı finale yükseldi. Yarı final maçlarında eşleşmeler ise şu şekilde gerçekleşti. Manchester City-Juventus, Barcelona-Liverpool.

7/8

Bu eşleşmelerden finale kalan takımlar ise Juventus ile Barcelona oldu. Cristiano Ronaldo'lu Juventus, bilgisayar tahminine göre Messi'li Barcelona'yı 2-1 mağlup ederek kupayı alan taraf oldu.

8/8

Bu tahmin ise Ronaldo - Messi kapışması olarak dasosyal medyada yoğun ilgi gördü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri

İşte Şampiyonlar Ligi'nin kazananı!

Ünlü futbolcuların skandal gecesi! Saniye saniye kaydedildi...

Fenerbahçe elinden kaçırdı, İtalya'yı sallıyor...

Kampanyaya odaklanan Fenerbahçe'den bomba hamle...