Bunu da yaptı! Çok şaşıracaksınız...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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The Hollywood Reporter’da yer alan habere göre Ronaldo’nun yapımcılığını üstlendiği dizide, New York yakınlarındaki bir kasabada genç kızlardan oluşan bir futbol takımının maceralarına yer verilecek ve dizi etnik ve sınıfsal olarak farklı kökenlerden gelen kızların aile, arkadaşlık, aşk ve başarı hikayelerinden oluşacak.
Foto: AJANSLAR
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Dizinin senaryosunun Memphis Beat’in yaratıcıları Liz Garcia ve Josh Harto tarafından kaleme alınacağı öğrenilirken, yürütücü yapımcılığın ise ABC’nin eski şefi Paul Lee’nin bağımsız film stüdyosu ‘wiip’ tarafından üstlenileceği belirtildi.
Foto: AJANSLAR
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Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ronaldo, “Boş zamanlarımda en çok yapmak istediğim şeylerden biri iyi televizyon izlemektir” dedi ve “Bu dizinin yapımcısı olmak, özellikle de onu hayata geçirmek için çok çalışan insanların yetenekleri göz önüne alındığında inanılmaz bir deneyim olacak. Benim hayatım da dizide yer alan kızların yaşadıklarıyla benzerlikler taşıyor” ifadelerini kullandı.
Foto: AJANSLAR
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Öte yandan yıldız futbolcunun başrolünde olacağı yeni bir animasyon film projesi de hayata geçiyor.Ronaldo, süper kahramanları hep çok sevdiğini bu yüzden bu projede yer aldığı için oldukça mutlu olduğunu açıkladı. (CNN Türk)