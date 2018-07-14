İşte R.Madrid'in yeni 7'si! Ronaldo'nun yerine...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ada'da yayım yapan Daily Mail gazetesi, İspanyol devinin alacağı ismi açıkladı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Chelsea'de forma giyen Hazard, Real Madrid'e imza atmak üzere. Gazetenin haberinde Real'in Chelsea'yle olan sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan Belçikalı süperstar için astronomik bir teklif yapacağı yazıldı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Buna göre Ronaldo'nun satışından 105 milyon euroluk bir gelir elde eden Madrid ekibi, Hazard için Chelsea'ye 170 milyon euro teklif edecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Öte yandan Dünya Kupası'nda sergilediği performansla bir kez daha futbolseverleri büyüleyen Hazard'ın da Real'e gitmeyi çok istediği biliniyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Zidane olsun veya olmasın, Real forması her zaman özeldir." ifadelerini kullanarak Real'e göz kırpmıştı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Chelsea'nin yıldızı, daha önce verdiği bir demeçte de Real'in rüyalarını süsleyen bir kulüp olduğunu söylemişti. Öte yandan Chelsea yönetiminin de haftalık 300 bin sterlik isteyen yıldız futbolcunun taleplerini karşılamakta zorlandığı ve Hazard'ın satışına onay vereceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Altı yıldır Maviler'in formasını terleten Belçikalının şu anki piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösteriliyor. Hazard, Dünya Kupası'nda son dörde kalan Belçika Milli Takımı'yla 5 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Ajansspor)