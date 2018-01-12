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Futbol

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı! İmzayı atıyor...

Robin van Persie ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye veda ediyor.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Büyük ümitlerle geldiği sarı lacivertli takımda bekleneni veremeyen ve beklenen patlamayı yapamayan Ozan Tufan, en son kadro dışı bırakılmıştı... Milli futbolcu yeni takımıyla prensipte anlaştı...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Aykut Kocaman'la yaşadığı sorunlar nedeniyle Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu. O durak belli oldu.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Yönetimin "Katar'a git" teklifine olumsuz yanıt veren milli futbolcu gözünü La Liga'ya çevirdi. Ozan Tufan'ın menajerinin Real Betis'le masaya oturduğu öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İspanya'dan gelen bilgilere göre Betis kulübü, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Genç yıldızın Betis'e çok sıcak baktığı açıklandı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kulüpler arasındaki görüşmelerin ise henüz başlamadığı öğrenildi. Fakat Fenerbahçe yönetiminin Ozan'ı kiralamayı düşünmediği, bonservisiyle elden çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor. Ancak, Ozan Tufan, Real Betis'e büyük ihtimalle imza atacak. (Takvim)

Ozan TufanReal BetisTransfer HaberleriFenerbahçe

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