İşte Ozan Tufan'ın kararı! Yeni rota...

Robin van Persie ile birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, rotasını belirledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Genç oyuncu, Katar'dan gelen teklife sıcak bakmazken, Avrupa'ya gitmek veya sarı lacivertlilerde kalmak istediğini vurguladı. Kanarya’da çok şeyler beklenen ancak kendisine verilen şansı iyi kullanamayan futbolundan çok özeli ve kilolarıyla gündeme gelen Ozan Tufan kulüp bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Katar’dan teklif alan ve Bülent Uygun’un da kadrosunda görmek istediği genç oyuncu, “Katar’a gitmeyi düşünmüyorum. Avrupa’da kariyerimi sürdürmek istiyorum” diyor. Menajeri bazı İspanyol kulüpleriyle görüşmelerde bulunurken Ozan Tufan çabuk pes etmeye de niyeti yok gibi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Aykut Kocaman’ın kazanmak adına her türlü fedakârlığı yaptığı ancak özel hayatı ve kilolarına dikkat etmeyip disiplinsiz hareketlerde bulunduğu için kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan “Olursa Avrupa’da yoksa Fenerbahçe’de devam ederim. Eleştirilerden gerekli dersleri çıkarıyorum ve formayı almak için çok çalışacağım” ifadesini kullanıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-lacivertli oyuncu çalışmalarını kendisine verilen program dahilinde Dereağzı Tesislerinde sürdürüyor. (Türkiye)