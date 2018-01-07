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Futbol

İşte, Ozan Tufan'ın fiyatı! Satılıyor...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın kaderi bu hafta belli olacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kadro dışı kalan Ozan Tufan için Fenerbahçe 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Bu parayı veren olmazsa milli oyuncu başka bir takıma kiralanacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın kararıyla Van Persie ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için Fener yönetimi 8 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Milli futbolcu Bursaspor'dan da 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Bu parayı veren kulüp çıkmazsa Ozan sezon sonuna kadar kiralanacak. Ozan için Avrupa ile birlikte Katar gibi seçeneklerin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ozan Tufan bu hafta kendisini isteyen kulüplerle menajeri aracılığıyla görüşecek. Sarı lacivertli takıma veda edecek olan milli oyuncunun kaderi hafta içinde belli olacak. (Takvim)

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