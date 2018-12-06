Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: The Sun / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
06 Aralık 2018 - 10:17,
İşte Ozan Kabak'ın yeni adresi! Juve derken...
Galatasaray'ın genç ve başarılı stoperi Ozan Kabak'ın transferi için Juventus ismi geçerken, devreye başka bir dev daha girdi!
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2000 doğumlu Ozan Kabak, müthiş performansıyla devlerin radarına girdi. Juventus ismi konuşulurken, İngiltere Premier Lig'den daha ciddi bir teklif yapılacağı ortaya çıktı!
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İddianın sahibi İngiliz gazetesi The Sun; Arsenal, Roma, Juventus ve Inter derken Manchester United gözlemcilerinin Ozan Kabak'ı izlediğini yazdılar. İşte detaylar...
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Jose Mourinho savunmada elini güçlendirmek istiyor ve Ozan'ın hava toplarındaki hakimiyeti Portekizli çalıştırıcıyı oldukça etkilemiş.
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7 milyon Sterlin (45-50 milyon TL) serbest kalma bedeli olabileceğini yazmışlar ama devrede İtalyan devleri de olduğu için Galatasaray'ın kapıyı en az 20 milyon Sterlin'den (135-140 milyon TL) açacağını düşünüyorlar.
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Haberin detayında, yükselen performansı sonrası Ozan Kabak ile Galatasaray'ın yeni sözleşme imzalamasının an meselesi olduğu ve Sarı-kırmızılıların serbest kalma bedelini de oldukça yüksek tutacağı belirtildi.
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Chris Smalling, Phil Jones ve Eric Bailly gibi isimlerden memnun olmayan Mourinho'nun, Ozan Kabak'ı alarak savunma krizine çözüm bulacağı iddia edildi.
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OZAN KABAK
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Arsenal kaçtı, ManU kovaladı!
Premier Lig 15. hafta mücadelesinde Old Trafford'ta Manchester United ile Arsenal karşılaştı. Nefesleri kesen müthiş mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi...