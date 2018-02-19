Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Kocaman gerçek...G.Saray'ın kaybedeceğini maçtan önce söyledi!
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Alanyaspor galibiyetinin ardından Aykut Kocaman'ın zirve yarışındaki rakiplerinden Galatasaray için yaptığı yorumu açıklıyor.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertliler, Alanyaspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında iddiasını daha da güçlendirdi... Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da haftayı puan kaybederek kapatmasının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın şampiyonluk yarışı ve ezeli rakibi Galatasaray için söyledikleri gündem olacak gibi... İşte, Ahmet Ercanlar'ın ağzından o detaylar...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Fenerbahçe'nin, Alanyaspor’u farklı mağlup ettiği maçın ardından herkes mutluydu. Aslında Aykut Kocaman’ın da basın toplantısında çok memnun olacağını düşünüyordum. Ama takımına eleştirilerde bulundu ve beğenmediğini söyledi. Basın toplantısından tam çıkarken yanına doğru gittim. Saha içinden maçı takip etmek yukarıdan basın tribününden izlemekten çok farklı. Kocaman’ın bakış açısı ile bizim bakış açımızın farklılığı son derece normal geliyor. Bu nedenle Kocaman’a maçı yukarıdan birine izletiyor musunuz diye sordum? Tabi ki izletiyoruz dedi…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Ardından diğer gazeteciler de geldi ve Kocaman ile koyu bir sohbete daldık. Bir gazeteci Kocaman’a dönerek “Hocam bunu kesinlikle art niyetsiz soruyorum. Bu hakemlerle lig biter mi?” diye sordu. Kocaman bu soruya gülerek “evet çok art niyetsiz soruyorsun” diyerek espri ile yanıt verdi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kocaman’a ikinci sorum şampiyonluk için kaç puan gerektiğiydi. Bu soruya “Ben bunu tabi ki bilemem ama şunu söyleyeyim şu ana kadar Galatasaray 2.1 puan ortalaması ile oynuyor biz ise 2 puan ortalaması ile oynuyoruz. Bu da lig bitimine kadar 68 puanda olabileceklerini gösteriyor. Kasımpaşa maçında puan kaybetme ihtimalleri var (Galatasaray, Kasımpaşa'ya yenilmeden 24 saat önce yapılan konuşma) Bu olursa ortalama 2’ye gelecek iki takım için de… Yani 70-75 puan aralığını yakalayan takım şampiyon olur gibi görünüyor…
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut Kocaman, Galatasaray’ın puan kaybedeceğine inandığı için maçta 3 gol olmasına da üzülmüştü. “2 gol daha atsak liderdik” dedi… Kocaman’a sonraki sorum ise şu oldu… “Hocam hakemler hakkında konuşmalarınızın planlı ve organize olduğu iddia ediliyor. Gerçekten bunları planlıyor musunuz? Yoksa o anlık düşünceniz mi?
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kocaman bu soruya “Beni tanıyorsunuz. O an içimden ne gelirse onu konuşurum. Hiçbir zaman planlamam. Hesap kitap yapmam” diyerek yanıt verdi… Bu keyifli sohbet diğer basın mensuplarının soruları ve renkli konuşmalarla devam etti. Kocaman sezon başına göre çok daha rahat, çok daha güvenli. Gördüğüm kadarıyla şampiyonluğa inancı yüksek düzeyde ve çok inançlı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Herkesi korkuttuğum için özür dilerim" Bafetimbi Gomis, maç sırasında yaşadığı baygınlık hakkında konuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...