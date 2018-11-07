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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Arşiv
07 Kasım 2018 - 10:38,

İşte Koeman'ın süper 11'i! Anderlecht...

Futbolcularına, rakiplerinin kazanmak zorunda olduğunu hatırlatan Hollandalı hoca, "Kesinlikle zor bir maç. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi.

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Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından Anderlecht maçının hazırlıklarına dün yeniden start verdi. Moralli olan sarı-lacivertli futbolcuların bir hayli istekli göründüğü antrenmanın yıldızlarından biri de Erwin Koeman'dı.

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Hollandalı teknik adam, hemen her futbolcusuyla yakından ilgilenirken, istediklerini gerçekleştiremeyenlere uygulamalı olarak tek tek ne yapmaları gerektiğini gösterdi.

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Tüm takıma yönelik bir de konuşma yapan Koeman, öğrencilerine Anderlecht maçının çok zor geçeceğini anlattı.

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Koeman, "Anderlecht grupta 1 puanla sonuncu durumda. Bize karşı son kozlarını oynayacaklar ve kesinlikle zor bir mücadele olacak. Yine de favori biziz; çünkü daha kapasiteli bir takımız.

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Ancak bunu onlara maçın her anında göstermek zorundayız. Sizden Galatasaray'a karşı oynadığınız futbolu bekliyorum" dedi. Fotomaç'ta yer alan habere göre; 57 yaşındaki hocanın Anderlecht kadrosu şu şekilde olacak:

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Harun Tekin

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Isla

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Skrtel

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Neustadter

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Hasan Ali Kaldırım

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Jailson

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Eljif Elmas

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Ayew

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Benzia

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Valbuena

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Slimani

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Haftanın en güzel asisti Sterling'den!

Premier Lig’de 11. hafta geride kalırken, haftanın en güzel asistleri açıklandı. Manchester City'den Raheem Sterling’in, Sergio Agüero'ya yaptığı asist, haftanın 1 numarası seçildi.

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