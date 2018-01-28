İşte kazanacağı para ve yerine gelecek isim! Ndiaye...
Galatasaray ile Ndiaye'nin yolları birkaç gün içinde ayrılacak... Peki, Senegalli yıldız yeni takımından ne kadar kazanacak ve yerine kim gelecek?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İşte bu sorular cevap buldu... Senegalli yıldızın transferiyle ilgili tüm gelişmeler ve bundan sonra Galasaray'da yaşanacak olanlara gelin hep birlikte bakalım...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Premier Lig'de oynamak benim hayalim. Bu fırsatı kaçıramam. Gitmek istiyorum" diyen Ndiaye ile Galatasaray'ın yolları ayrıldı. Olaylar şöyle gelişti... Önceki gece hocası Fatih Terim'in ilk görüşmede ayrılmaması için ikna edemediği Ndiaye'nin kampta morali bozuk olduğu gözlendi. Takım arkadaşlarına içini döken Ndiaye'nin durumu tekrar Terim'e iletildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ndiaye, Terim ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından maç kadrosundan çıkartıldı ve kamptan ayrıldı. Ekim ayından beri maaşı ödenmeyen yıldız oyuncunun, Stoke City'ye gitmek için 1 milyon Euro'yu bulan alacağından da vazgeçtiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Stoke City ile G.Saray, hafta içi yapılan görüşmelerde 16 milyon Euro net bonservis rakamında prensip anlaşmasına varmıştı. Sarı-kırmızılıların ekstra bonus maddeleri koydurmaya çalıştığı öğrenildi. Bir-iki gün içerisinde Ndiaye'nin transferinin resmen bitmesi bekleniyor. Mustafa Cengiz, Ndiaye'nin satışı ile Galatasaray'a en fazla bonservis kazandıran (16 milyon Euro) başkan olarak kulüp tarihine geçecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ndiaye 'den ciddi bir gelir elde edecek Galatasaray, transferin bitmesine sayılı günler kala sol bek ve kanat-forvet için şu isimleri düşünüyor ve bu oyunculardan biri sarı kırmızılı formayı giyecek...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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1-MAROUANE FELLAİNİ - Sezon başı Dursun Özbek yönetimi Fellaini ile anlaşmış ancak Tudor tercihini Ndiaye'den yana kullanınca transfer yatmıştı. Manchester United ile sezon sonu bitecek sözleşmesini uzatmayan Fellaini için Terim'in yakın arkadaşı Mourinho'dan kolaylık isteyebileceği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2-AMİNU UMAR - Hücum hattı için Osmanlıspor'dan Aminu Umar düşünülüyor. İki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki Nijeryalı, eski takım arkadaşı Ndiaye gibi fırsat olarak görülüyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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3-TONİ LATO - Sol bekte ilk hedefi Asamoah olan sarıkırmızılı takımda Watford'dan Holebas adaylar arasında. Listeye Valencia'nın 20 yaşındaki İspanyol sol beki Toni Lato da eklendi. Gaya'nın yedeği olan Lato'nun sezon sonuna kadar kiralanması için mali şartları araştırılıyor. (Sabah)