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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
SPOR ARENA ÖZEL
02 Aralık 2018 - 11:50,

İşte ilk 11'ler. Güneş ve Terim'den büyük sürpriz!

Ve yılın son derbisi için geri sayıma geçildi... Beşiktaş ve Galatasaray bu akşam Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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1/10

İki takımda da önemli eksikler var ve ilk 11'ler merak konusu... İşte o kadrolar...

2/10

Önce konuk Galatasaray'a bakalım... Sarı kırmızılılarda Ndiaye, Rodrigue, Donk ve Serdar Aziz bu akşam forma giyemeyecek.

3/10

Kalede Muslera var... Savunmada ise Fatih Terim, Linnes, Maicon, Ozan ve Nagatomo dörtlüsüne güveniyor. Onların önünde ise Fernando ve Selçuk İnan ikilisi yer alacak.

4/10

Kanatlarda ise sürpriz şekilde Mariano ve Onyekuru forma giyerken, Feghouli serbest adam olacak. Gol umudu ise Eren Derdiyok.

5/10

Ev sahibi Beşiktaş ise saha ve seyirci avantajını kullanmak istiyor. Siyah beyazlılarda kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan dışında eksik yok.

6/10

Eldivenler yine Karius'ta. Teknik Direktör Şenol Güneş savunmada sürpriz yapmadı. Gökhan Gönül, Medel, vida ve Adriano dörtlüsüyle derbiye çıkacak.

7/10

Orta sahada herkesi şaşırtacak bir hamle var. Quaresma, Atiba ve Ljajic'in yanında Dorukhan derbide görev yapacak.

8/10

Siyah beyazlılarda Mustafa Pektemek ve Güven ise gol arayacak. Beşiktaş'ta gözler bir anlamda gençlerin üzerinde olacak. 

9/10

Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu'na akın etti!

Derbide Beşiktaş'a konuk olacak sarı-kırmızılı takımın, sahasında yaptığı son antrenmanı 40.541 taraftar izledi.

10/10

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