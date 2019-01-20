İşte Hasan Şaş'ın söylediği transferler!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ankaragücü'nü taraftarı önünde 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş maçın ardından forvet transferiyle ilgili konuştu.
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Süper Lig'in ikinci yarısına 6-0'lık Ankaragücü galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Teknik Sorumlu Hasan Şaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Hasan Şaş, transfer konularına da değindi.
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Hasan Şaş'ın sözleri ve transferine işaret verdiği isimler şöyle; Mutluyuz. 6 gol ve iyi bir oyunla maçı kazandık. Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti ve çok iyi çalıştılar. Bu hafta içindeki son 2 antrenman çok iyiydi. Futbolcuların, idman performanslarını sahaya yansıtmaları sevindirici. İçeride oynadık. Ankaragücü'nde kaos durumunun olduğunu da biliyoruz. Kulüp ve teknik heyet olarak bundan sonraki maçların daha sert geçeceğini biliyoruz. Göztepe ve Alanyaspor maçlarında daha çok mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Önümüzde çok kritik 2 deplasman var. Buradan 6 puanla dönersek farklı pozisyonda olabiliriz.
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"Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz"
10 günlük bir süreci bir kondisyonere bağlamak çok doğru olmaz. Ama tabii ki takıma başka bir hava getirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu, sakatlıktan dönen oyuncular oldu. Liverpool'un Dortmund'un çok yüksek koşu seviyesine çıktığını bildiğimiz için bir değişikliğe gittik. Sakat ve cezalı oyuncuların dönüşünü bekleyelim. O zaman fizik olarak daha iyi duruma geleceğiz. Zaten 12 yabancımız var. Bu dönem çok hassas, çok fazla konuşmak doğru olmaz. Yönetim de biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Forvet bölgesine 2 oyuncu istiyoruz. Mutlaka da bu transferler gerçekleşecektir. İnşallah olacaktır. 2 yabancı transferi yapacağız. Bu 1 forvet ve 1 stoper olabilir.
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"Türkiye Kupası'nda farklı kadro olacak"
Boluspor maçındaki kadroyla bu maç arasındaki kadro arasında çok fark var. Salı günü yine farklı bir kadro olacaktır. Diğer oyuncuların da oynamasını ve fizik kalitesini yükseltmesini bekliyoruz. 3 kulvarda gideceğiz. Çok derin bir kadromuz da yok. Her futbolcudan maksimum verim almak için Boluspor maçına farklı bir kadroyla çıkacağız. İşte Hasan Şaş'ın transferine işaret verdiği ve içlerinden iki tanesinin takıma katılacağı o isimler;