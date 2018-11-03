İşte Hasan Şaş'ın alacağı ceza! Ağır fatura...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Türkiye gündemine oturan olayların faturası ise çok ağır olacak. Peki kim ne kadar ceza alacak. İşte usta gazeteci Atilla Türker'in muhtemel cezalarla ilgili haberinin tüm detayları...
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FATİH TERİM - Basın toplantısında hakem Fırat Aydınus’a ve hakem camiasına yönelik ağır ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e en az 2-3 maç ceza geleceği belirtildi. Terim’in maç bitiminde saha içine girerek yine Fırat Aydınus’a yönelik sözleri doğrultusunda bu ceza daha da artabilir.
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TÜKÜRÜK İDDİASI - Bu arada Terim ile ilgili olarak “hakemin yüzüne tükürdü” iddiası ise Hakem Fırat Aydınus’un Futbol Federasyonu’na göndereceği raporda netlik kazanacak.
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MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRMEDİLER ANCAK - Ayrıca yine maçtan sonra olaylara karışan Donk, Muğdat ve Rodrigues’in de 1’er maç ceza alabileceği ifade edildi.
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TRİBÜNLER - Galatasaray’a çirkin tezahüratın yanısıra sahaya atılan yabancı maddeler doğrultusunda ağır para cezası geleceği de vurgulandı.
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JAİLSON VE SOLDADO - Fenerbahçe’de ise Belhanda’ya tokat atan Jailson’a 3 maç, Soldado’ya da 2 maç ceza verilebileceği belirtildi.
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EN AĞIRI HASAN ŞAŞ'A - Maç sonrası Skertel’e saldıran ve vuran, ayrıca Jailson’u kovalayan Galatasaray antrenörü Hasan Şaş’a da 5-6 maç ceza gelebileceği öğrenildi.
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PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK - Fenerbahçe’de ise Belhanda’ya tokat atan Jailson’a 3 maç, Soldado’ya da 2 maç ceza verilebileceği belirtildi. Disiplin Kurulu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıda cezalar belli olacak. (Ajansspor)
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"Artık sabrımız taşmaya başladı.Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Tüm takımlara eşit davransınlar"
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları derbi maçtaki hakem yönetimine sert tepki gösterdi.