Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
2015-2016 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi’ne hasret kalan Galatasaray, ligde şampiyonluğunu ilan ederek önümüzdeki yıl Devler Ligi’nde mücadele edecek.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Sarı-kırmızılılar 14 defayla Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi en çok temsil eden takım konumunda. Ancak Galatasaray, 2016-17 sezonunda UEFA’dan aldığı ceza ve 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi’ne ön elemede veda etmesi sebebiyle son iki sezonda puan toplamayı başaramadı.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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UEFA’da takımların puanları hesaplanırken son 5 sezona bakıldığı için Galatasaray’ın sadece 29 bin 500 puanı bulunuyor. Şampiyonlar Liginde geçtiğimiz sezon 3. torbaya son sıradan katılan takımın 42 bin puanı bulunuyordu.
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Beşiktaş, 45 bin puanla üçüncü torbada yer almayı başarmıştı. Galatasaray, yeni sezonda ise Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanarak büyük bir ihtimalle kura çekimine dördüncü torbadan katılacak. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı Devler Ligi'nde zorlu rakipler bekleyecek. İşte Süper Lig şampiyonunu 1. torbada bekleyen takımlar ise şu şekilde;
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Barcelona
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Manchester City
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Bayern Münih
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Paris Saint Germain
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Juventus
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Lokomotiv Moskova
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Atletico Madrid
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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(Real Madrid ya da Liverpool)
Fotoğraflar: Ajans ve arşiv
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Fatih Terim'li Cimbom yine tarih yazdı! Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, Fatih Terim'le bir kez daha sezonu şampiyon olarak tamamladı. Son şampiyonluğunu Hamza Hamzaoğlu döneminde yaşayan sarı-kırmızılı takım, toplamda 21. şampiyonluğunu ilan etti. İzlemek için videoya tıklayınız...