İşte Galatasaray'ın, Rodrigues kararı! Onyekuru gelince...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da merak edilen konu Rodrigues'in ne olacağıydı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Onyekuru transferi sonrası tecrübeli oyuncunun durumu merak konusuydu. Ve sarı kırmızılılar oyuncularının geleceğiyle ilgili kararını verdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Everton'dan kiralanan Nijeryalı Onyekuru’nun asıl bölgesi sol açık. Sağda ve forvet hattında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyen Rodrigues de sol kanat oyuncusu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Onyekuru’nun ardından akıllara, “Acaba Rodrigues satılacak mı?” sorusu geldi ama Terim’in aklında bambaşka bir plan bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Onyekuru ve Rodrigues, sağlı sollu oynadığında Feghouli’nin özgürlük alanı artacak. Buradaki son kilit oyuncu ise Belhanda...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Faslı yıldız ve Feghouli, maçlarda arkalı önlü yer değiştirebilecek. Belhanda ve Cezayirli futbolcu, sırayla forvet arkasına gelecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
İleri çıkanın arkasında ise diğeri bulunacak. Onyekuru hamlesiyle birlikte Sarı-Kırmızılı takımın hücum hattı çok güçlü hale gelecek. Rodrigues’le birlikte rakipler için tam bir kabus olabilir. O da Rodrigues gibi çok hızlı. (Akşam)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Transferler kadar, göndermeler de doğal olmalı!" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında çok önemli açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...