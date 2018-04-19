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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi kadroya almadı...
Futbol

Fatih Terim'den flaş karar! Yıldız ismi kadroya almadı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedeflerken, şok bir şekilde Akhisar'a elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yıldız ismi Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna almadı.

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ziraat Türkiye Kupası'nda final hedeflerken, şok bir şekilde Akhisar'a elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yıldız ismi Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna almadı.

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Terim, sakatlığı bulunmayan Tolga Ciğerci'yi Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna almadı. İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Eray İşcan, Batuhan Şen, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Iasmin Latovlevici, Mariano, Martin Linnes, Fernando Reges, Ryan Donk, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Yasin Öztekin, Garry Rodrigues, Sofiane Feghouli, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok, Bafetimbi Gomis

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Haziran ayında takımda temizlik yapılacağının sinyalini vermişti... Sarı kırmızılı takımdan 11 ismin ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor... İşte, Galatasaray'da yaşanacak bu gelişmenin tüm detayları...

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Akhisar yenilgisiyle gelen kupa faciası, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i küplere bindirdi... Sarı kırmızılıların tecrübeli hocası, sezon sonunda takımdan göndereceği isimleri de belirledi...

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Gelin, Galatasaray'dan Haziran ayında kimler ayrılacak, kimler kiraya verilecek, kimlere yol verilecek hep birlikte bakalım... İşte, sarı kırmızılı formayı sırtından çıkaracak o isimler...

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HAKAN BALTA

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LATOVLEVİCİ

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AHMET ÇALIK

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ERAY İŞCAN

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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CARUSSO

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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KORAY GÜNTER

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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TARIK ÇAMDAL

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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YASİN ÖZTEKİN

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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EREN DERDİYOK

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BELHANDA

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MAİCON

SPOR ARENA ÖZEL - Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Galatasaray'ın bir seviyesi, hedefleri vardır. Buna uygun olmayan oyuncular gider" Fatih Terim Akhisar yenilgisi sonrası çok sert açıklamalar yaptı. İzlemek için videoya tıklayınız...

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