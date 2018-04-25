İşte futbolcuların zengin çocukları

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Dünyanın en ünlü futbolcuları şaşaalı hayatlarını Instagram'da sergilemeye devam ediyor. Babalarının lüks hayatından en çok nasiplenen de kuşkusuz çocukları...
Foto: INSTAGRAM
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Foto: INSTAGRAM
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İşte Cristiano Ronaldo, Neymar, Lionel Messi ve John Terry gibi futbol dünyasına damga vurmuş isimlerin çocuklarının lüks hayatları;
Foto: INSTAGRAM
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Onlar dünyanın en çok kazanan futbolcuları... Yalnızca meslekleriyle değil özel hayatlarıyla da sürekli gündemde olan bu isimler Instagram'da yaşadıkları şaşaalı hayatlarıyla milyonlarca takipçiye sahip. Yaşadıkları hayatı sosyal medyadan sergileyen bu isimlerin çocukları da bir o kadar merak ediliyor. İşte dünyanın en ünlü futbolcularının lüks otomobiller, yatlar, özel uçaklar ve pahalı kıyafetlerle dolu hayatı...
Foto: INSTAGRAM
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Cristiano Ronaldo ve oğlu Cristiano Ronaldo Jr.
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Portekizli Ronaldo, Instagram hesabından sık sık 7 yaşındaki oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile fotoğraflarını paylaşıyor.Cristiano Ronaldo Jr. için 'Mini ben' diyen Ronaldo, oğlu için de kendisi gibi lüks markaları tercih ediyor.
Foto: INSTAGRAM
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Mourinho'nun oğlu Jose Mourinho Jr
Efsane teknik direktör Jose Mourinho'nun iki çocuğu var.
Foto: INSTAGRAM
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21 yaşındaki Matilde ve 18 yaşındaki Jose Jr. sık sık egzotik noktalara yaptıkları tatilleri Instagram hesaplarından paylaşıyor.
Foto: INSTAGRAM
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Foto: INSTAGRAM
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John Terry ve çocukları
Chelsea ve İngiltere milli takımının efsane kaptanı John Terry 12 yaşındaki ikiz çocukların da babası. Summer ve George sık sık özel yat ve uçaklarda çekilen pozlarıyla Instagram'ı süslüyor.
Foto: INSTAGRAM
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Foto: INSTAGRAM
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Andy Carroll
West Ham'ın forvet oyuncusu Andy Carroll, çocuklarıyla yaptığı tatilleri sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.
Foto: INSTAGRAM
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Radamel Falcao
Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, üç çocuk babası ve çocuklarıyla sık sık tatillere gittiği pozları Instagram hesabından paylaşıyor.
Foto: INSTAGRAM
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Raheem Sterling
Melody ve Thiago isimli iki çocuğun babası olan Sterling, çocukları için lüks markalardan alışveriş yapıyor.
Foto: INSTAGRAM
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Jack Wilshere
Arsenal'de forma giyen Jack Wilshere iki çocuğuyla sık sık lüks seyahatler yapıyor.
Foto: INSTAGRAM
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Sergio Ramos
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos ve spiker eşi Pilar Rubio, sık sık özel jetleriyle tatile çıkarken, bu pozları Instagram'dan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Foto: INSTAGRAM
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Wayne Rooney
Rooney'in üç oğlu Kit, Kai ve Klay adeta bir Nike tutkunu. Çift, çocuklarını her zaman markanın son moda kıyafetleriyle giydiriyor.
Foto: INSTAGRAM
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Neymar'ın oğlu Davi Lucca
PSG'nin yıldızı Neymar'ın oğlu Davi'nin henüz 6 yaşında olmasına rağmen Instagram'daki takipçi sayısı 1,2 milyonu geçmiş...
Foto: INSTAGRAM
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Pierre-Emerick Aubameyang
Yaklaşık 6 milyon TL değerinde lüks araba koleksiyonuna sahip Aubameyang, çocukları için de harcama yapmaktan çekinmiyor. Aubameyang'ın iki oğlu Moschino, Gucci ve Louis Vuitton kıyafetler tercih ediyor.
Foto: INSTAGRAM
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Cesc Fabregas
Fabregas ve eşi Daniella Semaan tam bir Dubai aşığı. Çift, sık sık özel jetleriyle tatile çıkıyor.
Foto: INSTAGRAM
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Lionel Messi
Barcelona'nın yıldızı Messi, her zaman çocuklarıyla fotoğraf paylaşan futbolculardan bir tanesi.Messi ve ailesi tatiller için genellikle ıssız ve egzotik adaları tercih ediyor.
Foto: INSTAGRAM
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Luis Suarez
Yakın dostu Messi ve ailesiyle de sık sık tatillere çıkan Suarez, iki çocuk babası.
Foto: INSTAGRAM
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Gerard Pique
Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile evli olan ve iki çocuğu bulunan Gerard Pique'nin tahmini serveti 1 milyar 200 milyon TL...