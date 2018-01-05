İşte Fikret Orman'ın bombaları!

Beşiktaş’taki başkanlığında 5. yılını dolduran Fikret Orman geçmiş yönetimlerin aksine transferde büyük başarılara imza attı.
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Beşiktaş’daki başkanlığında 5. yılını dolduran Fikret Orman geçmiş yönetimlerin aksine transferde büyük başarılara imza attı. Alınan oyunculardaki fiyat/performans oranı kadar satılan oyunculardan elde edilen gelir de takdire şayan. Son 5 sezonda 15 futbolcu satan Karakartal, bu satışlardan ise tam 51 milyon 500 bin Euro kazandı. İşte o transferler:
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1. Demba BA – 13 Milyon Euro
Beşiktaşa 2014-2015 sezonu başında Chelsea’dan 6 milyon euro bonservisle gelmişti Demba BA. Bir sezonda attığı 27 golle taraftarın gönlüne taht kurmuş, hatta tribünler adına şarkılar yazmıştı. Senegalli futbolcu Çin’in Shanghai Shenhua takımına 13 Milyon Euro gibi rekor bir bedelle transfer oldu
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2. Jose SOSA – 7,5 Milyon Euro2014-2015 Sezonu başında Ukrayna ekibi Metalist’den bir yıllığına kiralanan, ardından da 2 Milyon Euro’ya bonservisi alınan Sosa, Mario Gomez'le beraber harika bir ikili oluşturmuşlardı. Arjantinli yıldız 2 sezonda toplam 13 gol ve 21 asist ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Beşiktaştan sorunlu bir şekilde ayrılan Sosa, 7,5 Milyon Euro karşılığında İtalyan ekibi Milan’a transfer oldu.
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3. Marcelo GUEDES – 7,5 Milyon Euro
2015-2016 sezonunun devre arasında küme düşmesi kesinleşen Alman ekibi Hannover 96’dan kiralanmıştı Marcelo. Beşiktaşın sorunlu bölgesi olan stopere çözüm olan Brezilyalı futbolcu, sezon sonunda 2 Milyon Euroluk bir bonservis bedeliyle satın alınmıştı. Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunun en iyi stoperi seçilen Marcelo, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Liginde Çeyrek Finale kalmasında da önemli rol oynadı. Önümüzdeki sezon için Pepe ile beraber Türkiye’nin en iyi iki stoperi olacağı konuşulurken UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması sebebiyle Olimpik Lyon’a 7.5 Milyon Euroya satıldı.
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4. Ersan Adem GÜLÜM – 7 Milyon Euro
2011-2012 Sezonu başında Adanaspor’dan 2 Milyon Euroya alınan Ersan Gülüm, son dönemde futbola harcadığı yüksek paralarla dikkat çeken Çin ligi takımlarından Hebei China Fortune’a 7 Milyon Euro karşılığında transfer oldu
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5. Atınç NUKAN – 6 Milyon Euro
Beşiktaş altyapısından yetişen 1,96’lık milli stoper Atınç Temmuz 2015’da Almanya’nın RB Leipzig takımına 6 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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6. Gökhan TÖRE – 3 Milyon Euro (Kiralık)
Ağustos 2014’de Rubbin Kazan’dan 4,5 Milyon Euro karşılığında bonservisi alınan Gökhan Töre, Beşiktaş’ta adeta yeniden doğdu. 2016-2017 sezonu başında eski hocası Slaven Biliç’in takımı Westham United’a satış opsiyonu ile kiralandı. Yaşamış olduğu sakatlıklar nedeniyle beklenen performansı sergileyemedi. Her ne kadar Westham bonservisi almaktan vazgeçse de kiralama bedeli olarak 3 Milyon Euro Beşiktaş’ın kasasına girdi.
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7. Kerim Frei – 2,25 Milyon Euro
2013-2014 sezonunda İngiltere’nin Fulham takımından transfer olan gurbetçi oyuncu Beşiktaş’ta beklenen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Genç yaşı ve zayıf fiziği ile Quaresma, Olcay Şahan ve Gökhan Töre üçlüsünden formayı almakta hayli zorlandı. Fırsat verildiğinde de beklenen performansı sergileyemeyen genç futbolcu 2,25 Milyon Euro karşılığında İngiltere ikinci lig ekiplerinden Birmingham City’e 2,25 Milyon Euro karşılığında transfer oldu.
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8. Allan MCGREGOR – 1,75 Milyon Euro
Glasgow Rangers’dan Bonservissiz olarak alınan İskoç kaleci Beşiktaşta beklenen performansı sergileyemeyince Hull City’e satıldı. Bu transferden Beşiktaşın kasasına 1,75 Milyon Euro girdi.
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9. Luiz RHODOLFO – 1.4 Milyon Euro
Brezilya Ekibi Gremio’dan 3,3 Milyon Euro karşılığında transfer edilen tecrübeli stoper bu sezon sonunda, yine bir Brezilya ekibi olan, Flamengo’ya 1.4 Milyon Euro’ya satıldı.
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10. Cenk TOSUN- 27 milyon Euro
Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a bedelsiz gelen, Demba Ba ve Mario Gomez'in arkasında bekledikten sonra Kara Kartal'ın yıldızı haline gelen Cenk, rekor kırarak 27 milyon Euro'ya transfer oldu.