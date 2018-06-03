İşte Fenerbahçe'nin yeni yönetimi!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
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İşte sarı lacivertli kulübün yeni başkanı olan Ali Koç'un yönetim listesindeki isimler:
Fotoğraflar: Arşiv
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Semih Özsoy
Fotoğraflar: Arşiv
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Erol Bilecik
Fotoğraflar: Arşiv
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Simla Türker Beyazıt
Fotoğraflar: Arşiv
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Kemal Danabaş
Fotoğraflar: Arşiv
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Fethi Pekin
Fotoğraflar: Arşiv
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Burhan Karaçam
Fotoğraflar: Arşiv
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Turhan Şahin
Fotoğraflar: Arşiv
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Metin Şen
Fotoğraflar: Arşiv
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Sertaç Komsuoğlu
Fotoğraflar: Arşiv
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Burak Çağlan Kızılhan
Fotoğraflar: Arşiv
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Ömer Okan
Fotoğraflar: Arşiv
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Sevil Zeynep Becan
Fotoğraflar: Arşiv
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Şaban Erdikler
Fotoğraflar: Arşiv
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Mustafa Tankut Turnaoğlu
Fotoğraflar: Arşiv
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YEDEK LİSTE
Metin Sipahioğlu
Fotoğraflar: Arşiv
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Alper Pirşen
Fotoğraflar: Arşiv
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Selahattin Baki
Fotoğraflar: Arşiv
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Muhittin İlker Dinçay
Fotoğraflar: Arşiv
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Muhittin İlker Dinçay
Fotoğraflar: Arşiv
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Ozan Korman Tarman
Fotoğraflar: Arşiv
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Esra Nazlı Ercan
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Ali Koç başkan seçildikten sonra taraftarları bu şekilde selamladı! Koç'un taraftarlarla tezahürat yaptığı o görüntüleri izlemek için videoya tıklayınız...
Fotoğraflar: Arşiv
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