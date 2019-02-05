İşte Fenerbahçe'nin yaz bombaları!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Şampiyonluğa oynayacak kadronun temelleri atıldı. Yeni yıldızlar için düğmeye basıldı.
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Sportif Direktör Damien Comolli sözleşmesi bitecek olan iki dünya yıldızı ile görüşmelere başladı.
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Comolli'nin sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Chelsea'nin Fransız santrforu Oliver Giroud ile Manchester United'ın orta sahadaki yıldızı Juan Mata'nın menajeri ile temasa geçtiği bildirildi..
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İkisine de imza parası verilecek
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da onay verdiği öğrenilen 2 yıldız isim için girişimlerin devam edeceği bu futbolcular için yönetimin yüksek ücret dışında imza parası vermeyi taahhüt ettiği de gelen haberler arasında..
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Kartvizitinde dünya kupası var
Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan 32 yaşındaki Giroud, güçlü fiziği ve 1.92'lik boyu ile savunmaların kabusu...
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Orta sahanın patronu olacak
Orta sahada kalitesi ve çalışkanlığı ile dikkat çeken Juan Mata, modern futbolun tüm özelliklerine sahip..
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Ayew kalmazsa kanat da alınacak
Bu iki yıldız isimle nokta atış yapmayı planlayan Fenerbahçe, Ayew'in opsiyon hakkının kullanılıp kullanılmamasına göre kanat transferi için de tavrını belirleyecek. Ayew kalırsa kanat oyuncusu alınmayacak.
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Neustadter teklif bekliyor
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neustadter'e yönetimden henüz bir teklif gelmedi. Kulübe yakın kaynaklar Rus stoperin Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtiyor.
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Fransız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 19 maçta oynayıp sadece 1 gol atabildi.