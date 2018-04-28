Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İmza çok yakın...
Sarı lacivertliler yeni sezon için yıldız bir Arjantinli ile anlaştı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, transferde de gaza bastı... Sarı lacivertli yönetim, Arjantinli bir yıldızla önemli ölçüde anlaştı. İmza için geri sayıma geçildi... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Güney Amerika basınından TyC Sports kanalı, sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe'nin Arjantin ekibi Colon'da forma giyen 23 yaşındaki stoper German Conti'yi bitirdiği açıklandı. Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği ve 3.5 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ancak Fenerbahçe'nin devreye girerek 5 milyon euro'ya Colon ile el sıkıştığı ileri sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Takımın kaptanlığını yapan Conti'nin de F.Bahçe'de forma giymek istediğinin altı çizilirken, çok büyük bir terslik olmazsa 1.93 boyundaki oyuncunun gelecek sezon Süper Lig'de ter dökeceği kaydedildi. Bu transfer girişiminde ise Türkiye'de tanınan bir menajerin aracılık ettiği detay olarak paylaşıldı. Fenerbahçe'nin daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa ile temas kurmasının ardından ilk adımı attığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Conti futbola alt yapısında başladığı Colon'da sürekli bir gelişim gösterdi. 19 yaşındayken A takımda forma giymeye başlayan stoperin o dönemki piyasa değeri 50 bin euro'ydu. 4 yıl içinde kaptanlığa kadar yükselen German Conti'nin şu anki değeri ise 4.5 milyon euro civarında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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German Conti transferi gerçekleşmesi durumunda sezon başında kiralanan Luis Neto'nun gönderilmesi kesinleşecek. Zenit'ten 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla transfer edilen Portekizli futbolcu sezonun büyük kısmını sakat geçirdiği için devam edilmeyecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Conti'nin artıları, hava toplarına çok hakim, adam markajında başarılı, son müdahaleleri yerinde, mücadeleci ve hırslı. Eksileri ise şöyle; oyun kurma yönü zayıf, top kontrolü iyi değil, erken yoruluyor, fazla hızlı değil. (Fotomaç)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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"Maça çıkmamak gerçekten kuvvetli bir karar" Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın maça çıkmama kararını yorumladı. Kocaman'ın açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...