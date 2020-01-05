İşte Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönleri
Hazır devre arasına girilmiş ve futbol heyecanına kısa bir süre mola verilmişken, rotamızı saha kenarına çevirip, Fenerbahçeli futbolcuların bilinmeyen yönlerini anlatalım istedik.
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Spor Arena / Süleyman ARAT - Hemen hepsinin sahadaki performanslarını zaten biliyorsunuz. Peki saha dışında nasıllar? Nelerden hoşlanırlar? Antrenman ve maçlardan arta kalan zamanlarında nelerle uğraşırlar? Öncelikleri nelerdir? Nasıl bir karaktere sahipler? Hepsinin cevabı burada...
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SERDAR AZİZ: UYKUCU
Fenerbahçe'de uykuyu en çok seven futbolcu kim?’ diye soracak olursanız, herkes aynı cevabı verir: Serdar Aziz. Her zaman en erken yatan ama buna karşın en geç kalkan isim olan Serdar, takım uçağında da koltuğuna oturur oturmaz uykuya dalıyor
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MAURICIO ISLA: DİZİSEVER
Şilili futbolcu dizi ve film izlemeye bayılıyor. Bu yüzden de fazla konuşkan değil. Evinde televizyondan, deplasman yolculuklarında ise cep telefonu ya da tablet bilgisayarından dizi ya da film seyretmeye bayılıyor.
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HASAN ALİ KALDIRIM: SESSİZ KAPTAN
Takımın en sessiz sedasız futbolcularından biri. Adeta ağzı var dili yok. Sağa sola karışmayıp sadece işini yapan, çalışmalarını hiçbir zaman aksatmayan Hasan Ali, beyefendiliği ile de takdir topluyor.
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TOLGA CİĞERCİ: ALMAN DİSİPLİNİ
Disiplini ve çalışma azmiyle Max Kruse’den daha Alman olduğu söyleniyor. İnanılmaz bir iş ahlakı olan Tolga’nın ne antrenmanda ne de maçta verilen görevi aksattığını gören yok. Bu yüzden idmanlarda ve maçlarda en çok koşan isim hep Tolga oluyor. Zaten bu özelliği sayesinde ‘futbol hayatını bitirir’ denilen o sakatlığı yenebilen yeğane futbolcu oldu.
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GARRY RODRIGUES: CIRCIR BÖCEĞİ
Futbolcular içinde dışa en açık isim. Onun sustuğunu gören yok! Sürekli konuşan, soru soran Garry, sıcakkanlı kişiliğiyle takımın en sevilen isimlerinden biri. Girdiği ortama uyum sağlamakta zorluk çekmiyor.
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JAILSON: SÜPER BABA
Geçtiğimiz yaz baba olan Brezilyalı futbolcu, minik oğlu Stephan’dan ayrılamıyor. Baba olduktan sonra adeta kişilik değiştirip daha bir uysal ve evcimen olan Jailson için yapılacak en güzel tanımlama: süper baba.
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NABIL DIRAR: ŞAKACI
Takımın en komik ve esprili oyuncusu. Arkadaşları onun için ‘aşırı enerjik’ diyor. Gün boyu şaka yapma potansiyeline sahip Dirar için muziplik olsun yeter. Antrenmanların, kampların neşe kaynağı, takımın olmazsa olmazı.
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ZANKA: MÜZİK AŞIĞI
Danimarkalı futbolcuyu özel hayatında kulaklıksız görmek neredeyse imkansız. Antrenman ya da maçlar biter bitmez kulaklığını takıp müzik dinlemeye başlıyor. Zanka’ya göre müzik en iyi terapi yolu.
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VEDAT MURİÇ: EŞİNİN KUZUSU
Vedat-Edibe Muriç çifti, birbirlerine büyük bir aşkla bağlı. Zaten Edibe Muriç’in, eşinin maçlarda attığı gollerden sonra yaptığı sevinç ve coşku dolu sosyal medya paylaşımlarını görmeyen sanırız yoktur. Ailesine çok düşkün olan Vedat, hiç umulmadığı kadar da şakacı biri. Diğer bir özelliği ise, iş disiplinine hayran olduğu takım kaptanı Emre Belözoğu’nun yanından hiç ayrılmayarak onun tüm tavsiyelerine harfiyen uyması.
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MAX KRUSE: TEK BAŞINA
Takımın en kariyerli futbolcuları arasında yer alan Max Kruse, genelde ‘tek başına’ yaşamayı seviyor. Almanya’da doğup büyüyen takım arkadaşları Tolga Ciğerci ve Murat Sağlam’la görülse de zamanının büyük bölümünü yalnız geçiriyor.
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HARUN TEKİN: AİLE DÜŞKÜNÜ
Şüphesiz herkes ailesine düşkündür ama bazıları daha da düşkündür. İşte Harun Tekin de aynen böyle. Evden uzak olduğu zamanlarda, her fırsatta eşi ve çocuklarıyla görüntülü konuşarak hasret gideriyor.
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FERDİ KADIOĞLU: İÇİNE KAPANIK
GENELDE fazla konuşmaz. Kadroya giremediği dönemde iyice içine kapanmıştı. Yaşı gereği zamanının çoğunu takımdaki genç futbolcularla birlikte değerlendiriyor. Ama oynamaya başladıktan sonra etrafıyla daha çok ilgilenmeye başladı. Bu arada Türkçe’yi öğrenmek için de büyük çaba gösteriyor.
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ALTAY BAYINDIR: KİTAP KURDU
SÜREKLi okuyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Uçak yolculuklarında, deplasmanda kaldıkları otellerde ve evinde genellikle kitap okumayı tercih ediyor. Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne her hafta motorlu kuryeler Altay için 4-5 kitap getiriyor. Kitaplardaki ilgi alanları ise daha çok psikoloji, kişisel gelişim ve spor
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DENİZ TÜRÜÇ: BAY ÖZGÜVEN
Gerek özel hayatındaki konuşmaları ve gerekse sahadaki hareketleriyle adeta bir özgüven abidesi. Başaramayacak olsa bile başaracağına inanarak yaşıyor. İstanbulspor maçında kullandığı kornerde top direkt kaleye girmek üzere iken kaleci çıkarmıştı. Bir dakika sonra tekrar korner olunca sahadaki foto muhabirlerine dönüp, “Bakın deminki vuruşum tesadüf değildi, şimdi aynı yere bir daha atıyorum” dedi. Ancak top alakasız bir yere düşünce hiçbir şey olmamış gibi orta sahaya koştu! Deniz, takdir edilecek ölçüde çok olan bu özgüvenin karşılığını formayı kaparak gördü.
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MEVLÜT ERDİNÇ: OYUN TUTKUNU
Antrenman ve maçlardan ayrı kaldığı her dakikayı bilgisayarda futbol oyunu oynayarak geçirmeyi seviyor. Zaten bu konuda da takımın en iddialı ismi. Bilgisayar oyunlarında rakip tanımıyor!
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OZAN TUFAN: İÇİ HEP ÇOCUK
Henüz 20 yaşında iken iken 7 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe’ye gelen Ozan Tufan’ın içindeki çocuk, aradan geçen yıllara rağmen hiç büyümedi. O da takımın neşe kaynaklarından biri. Son derece iyi niyetli ve şaka kaldıran bir yapıya sahip olduğu için çoğu kez Fenerbahçe’nin muzip isimleri Dirar ve Adil Rami’nin kurbanı oluyor!
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ADIL RAMI: DERTSİZ
Nabil Dirar’la birlikte takımın adeta stand-up’çısı. Fransızca konuşan iki oyuncu, birbiri ardına yaptıkları şakalarla takım arkadaşlarını kırıp geçiriyor. Adil Rami belki sahada istenilen performansı sergileyemedi ama takıma moral katkısı müthiş. Sürekli gülümseyen yüz ifadesiyle etrafına pozitif hava saçıyor.
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EMRE BELÖZOĞLU: TAKIMIN AĞABEYİ
Fenerbahçe Futbol Takımı’nın ağabeyi, kralı, babası, otorite merkezi. Zaman zaman yapılan şakalara katılsa da çıtayı hep belirli bir çizgide tutmayı biliyor. Her dediği eksiksiz yerine getiriliyor olsa da Emre, sadece gerek gördüğü zamanlarda bir şeyler istiyor. Evde evlatları olduğu kadar takım içinde de evlatları var... Ozan Tufan, Alper Potuk, Vedat Muriç, Emre’nin yanından hiç ayrılmayanlardan. Onun tavsiyelerine çok önem veriyorlar.
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LUIZ GUSTAVO: CİDDİYET ABİDESİ
Saha içinde ve saha dışında büyük bir ciddiyetle çalışan, görevini yapan Brezilyalı futbolcu için yapılacak en güzel tanımlama ‘ciddiyet abidesi’ olur. Ara sıra vatandaşı Jailson’la şakalaştığı görülse de, o her zaman yaptığı işle saygı uyandırmayı tercih ediyor.