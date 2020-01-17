İşte Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin istifasını hazırlayan süreç!

Comolli sadece geçen hafta kadroya katılan Simon Falette transferinde görev almadı, zaten onu da kendisi açıkladı. Comolli, geçen sezon yaşanan hayal kırıklığı sonrası en çok tepki gören isim olurken, başkan Ali Koç ısrarla arkasında durarak görevde kalmasını sağlamıştı. Peki ne oldu da Damien Comolli istifa kararı aldı? Hemen her transferin imza fotoğrafında yer alan Fransız spor adamını bu noktaya getiren süreçte neler yaşandı? İşte bu soruların yanıtları.