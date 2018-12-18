İşte Fatih Terim'in parası! 90 milyon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşme detayı belli oldu.
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Yönetim, KAP’a yaptığı bildirimde ücret açıklamamış ancak Türk Lirası olduğu belirtilmişti. İşte Fatih Terim’in parasıyla ilgili tüm detaylar...
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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in alacağı ücret belli oldu...
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Sarı kırmızılı yönetim tecrübeli hocanın sözleşmesini 16 Ekim 2018'de uzatmış, bunu da resmi sitesinden duyurmuştu.
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2 sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalandığı, meblağ hanesinin boş olduğu mukaveleye imza atıldığı belirtilmişti.
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Yönetim KAP'a yaptığı bildirimde ise 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağın bilahare Türk lirası olarak belirleneceğini belirtmişti.
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Terim'in yıllık 18 milyon Türk Lirası alacağı öğrenildi. Tecrübeli çalışırıcı, Galatasaray'da 5 yılı tamamlarsa 90 milyon Türk Lirası kazanacak.
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Yönetim, önümüzdeki günlerde de yoluna devam edeceği oyuncuların sözleşmelerini TL üzerinden yenileyecek. (Sabah)
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James Milner'dan müthiş goller!
Premier Lig yayıncı kuruluşu, Liverpool'un başarılı oyuncusu James Milner'ın kariyerindeki en güzel 5 golü yayınladı. Kariyerinde 640 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 73 gol kaydetti.